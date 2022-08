Bottas chiede una soluzione ai problemi di affidabilità dell’Alfa Romeo

Valtteri Bottas ritiene che ci dovrebbe essere una “grande attenzione” sui problemi di affidabilità dell’Alfa Romeo, dopo il suo ritiro dal Gran Premio d’Ungheria. Il finlandese ha subito il suo terzo ritiro in gara della stagione all’Hungaroring dopo aver riscontrato problemi al sistema di alimentazione.

Bottas si augura che Alfa Romeo risolva i suoi problemi prima di perdere altri punti

Insieme, Bottas e il compagno di squadra Guanyu Zhou non sono riusciti a finire sette Gran Premi in questa stagione, a causa di una serie di problemi. Parlando dopo la gara, l’esperto pilota ex Mercedes ha invitato l’Alfa Romeo a superare i suoi problemi di affidabilità prima che ciò gli costi grandi opportunità di ottenere punti.

“Abbiamo avuto un po’ di ritmo questo fine settimana, un po’ più del weekend precedente, quindi ci stiamo arrivando, ma dobbiamo finire la gara”, ha detto il finlandese ai media. “Non è abbastanza coerente e lo sappiamo.”

“Dobbiamo continuare a lavorare su questo, perché sarebbe stato un peccato ancora più grande se avessimo puntato di nuovo a segnare punti e avessimo avuto quel problema. “Ci sarà una grande attenzione su questo”. Alfa Romeo nelle ultime quattro gare ha visto le sue possibilità di raggiungere in classifica i rivali di Alpine e McLaren notevolmente ridursi.

Per la squadra di Hinwil sembrava improbabile ottenere punti a Budapest, in parte a causa delle difficoltà con le gomme Hard. Zhou ha concluso la gara in P13. “E’ stato difficile”, ha confermato Bottas.

“Un po’ come in Francia, sembrava che la gomma Hard non fosse così veloce. Ci siamo impegnati abbiamo provato a migliorare le cose con la strategia ma verso la fine della gara ho capito che non stava funzionando come previsto, almeno però ci abbiamo provato. Penso che alla fine la gomma Hard non abbia funzionato bene come pensavamo”.

