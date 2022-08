Opel Zafira-e Life consegnata al sindaco di Rüsselsheim

Ieri il sindaco di Rüsselsheim, Udo Bausch, ha ricevuto ufficialmente la sua nuova auto aziendale: una Opel Zafira-e Life 100% elettrica. Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha consegnato la “E-Lounge su ruote” al sindaco davanti all’edificio Adam Opel. La Zafira-e Life è a emissioni zero e offre molto spazio per un massimo di otto membri del consiglio comunale.

La nuova auto aziendale del sindaco Bausch è un contributo alla protezione del clima locale e mostra che la città sta dando il buon esempio nella necessaria inversione di tendenza nel traffico. Si è detto molto soddisfatto della sua nuova auto aziendale completamente elettrica.

Opel Zafira-e Life: un esemplare è stato consegnato al sindaco di Rüsselsheim Udo Bausch

L’Opel Zafira-e Life mostra anche la forza innovativa che emana la sede di attività e ricerca. Rüsselsheim sta contribuendo a plasmare il percorso verso l’elettromobilità, con i veicoli e le tecnologie giuste, ma anche con l’espansione dell’infrastruttura di ricarica.

Opel è pienamente impegnata per offrire una mobilità orientata al risparmio di risorse e al futuro, proprio come la città di Rüsselsheim. Entro il 2028, sarà un marchio full electric. Opel è lieta che il sindaco Bausch possa già partecipare a tutti gli appuntamenti a livello locale senza emissioni con la sua nuova Zafira-e Life. Il van elettrico combina il massimo del comfort e della flessibilità con un senso di responsabilità.

Il motore elettrico di questo modello garantisce un’idoneità illimitata per l’uso quotidiano e la prontezza operativa. Con una potenza di 136 CV (100 kW) e una coppia massima di 260 Nm da fermo, l’e-van si allontana rapidamente dal punto di partenza.

L’auto aziendale è dotata di una batteria da 75 kWh che permette di percorrere fino a 322 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica e senza produrre emissioni. Ricaricare la Zafira-e Life è facile come guidarla.

Le sue batterie possono essere ricaricate utilizzando una wallbox a casa, un caricatore rapido in movimento o qualsiasi presa di corrente. Installate nel pianale del veicolo tra gli assi, le batterie non limitano il volume di carico e allo stesso tempo abbassano il baricentro grazie alla loro posizione. Un sistema di frenata rigenerativa all’avanguardia rende il van elettrico ancora più efficiente.

Tanto comfort e tanta sicurezza a bordo

La sicurezza e il comfort sono le massime priorità nella Opel Zafira-e Life, con sedili comfort tipici di Opel per guidatore e passeggero anteriore e sedili individuali variabili nella parte posteriore. Le porte scorrevoli elettriche di serie controllate da sensori facilitano l’ingresso e l’uscita dalla seconda e dalla terza fila.

Numerosi sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia rendono più rilassati i viaggi di lavoro, sia brevi che lunghi. La ricca dotazione comprende una telecamera frontale e un radar per la distanza, il cruise control semi-adattivo e il limitatore di velocità, nonché l’assistente di corsia, l’avviso di stanchezza e la retrocamera panoramica a 180°.

La velocità, la distanza dal veicolo che precede o la navigazione possono essere visualizzate anche tramite il display head-up a colori. Il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, è abbinato a uno schermo touch da 7 pollici. Grazie a Opel Connect, il sistema di navigazione della Opel Zafira-e Life dispone di informazioni sul traffico in tempo reale in modo da evitare ingorghi o altri ostacoli alla circolazione e rispettare tutti gli appuntamenti in orario.