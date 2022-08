Nuova Fiat Ritmo: possibile il suo ritorno? [RENDER]

Fiat nei prossimi anni ha promesso di rispolverare alcuni dei nomi che hanno fatto la sua storia. Ovviamente questa notizia ha suscitato dibattito tra i fan del marchio di Stellantis che sperano di rivedere sul mercato nomi importanti. Tra questi qualcuno ha pure ipotizzato il ritorno di una nuova Fiat Ritmo nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat Ritmo: qualcuno l’ha immaginata così

A nostro avviso la possibilità che in futuro Fiat annunci una nuova Fiat Ritmo sono piuttosto basse. Nonostante ciò sul web esistono molti render che ipotizzano come sarebbe questa vettura in chiave moderna. Uno dei più interessanti è quello che vi proponiamo. Si tratta dell’opera del designer Paolo Schermi che nel corso degli anni ha proposto varie soluzioni per quanto concerne questa auto. Quella che vi mostriamo, come si evince molto chiaramente dalle immagini, è una versione particolarmente sportiva dell’ipotetico modello con cui Fiat potrebbe senza dubbio sfidare ad armi pari la concorrenza.

Non sappiamo se una delle future auto di Fiat si chiamerà così quello che è certo è che come anticipato dal CEO Olivier Francois, Fiat vuole rispolverare nomi storici già a partire dalle prossime due auto che saranno svelate nel corso del 2023.

La prima dovrebbe essere un SUV di segmento B prodotto in Polonia mentre la seconda una supermini erede di Punto che però avrà uno stile completamente diversi. Per queste auto si parla di nomi quali Uno, Punto, etc. Anche Croma secondo alcuni potrebbe tornare nelle vesti di futura ammiraglia. Questo senza dimenticare che sembra abbastanza probabile anche il ritorno di una nuova Fiat Topolino su base Citroen Ami.

Ti potrebbe interessare: Fiat, la supercar che non ti aspetti: costa come due Lamborghini