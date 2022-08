Alfa Romeo Tonale: le nuove tecnologie produttive in un video

La grande novità del 2022 per il Biscione ha un nome: Alfa Romeo Tonale. È lei il perno centrale dell’anno in corso per quanto riguarda la Casa automobilistiche di Arese. Nel percorso di risalita del marchio il modello occupa una posizione centrale. E la risposta del pubblico è già stata ottima in termini di vendite. Segno di un’auto che funziona, accattivante al punto giusto e in linea con le attuali esigenze dei conducenti. Come ben sappiamo il suv di segmento C vede la luce presso l’impianto Stellantis di Pomigliano d’Arco, rinnovato ad hoc per accogliere la nuova e importante produzione.

Alfa Romeo Tonale: nessun dettaglio viene trascurato

In un filmato pubblicato su YouTube dalla società nel suo canale ufficiale, viene mostrato e spiegato in che modo avviene il taglio e la sagomatura delle carrozzeria di Alfa Romeo Tonale, mediante l’adozione di nuove tecnologie di taglio al plasma altamente automatizzate. Chi voleva dare un’occhiata ai lavori da vicino qui è il benvenuto. La clip caricata in rete offre uno sguardo privilegiato sull’attività interna.

Le tecniche applicate permettono di raggiungere delle soglie qualitative superiori in confronto al passato e nel rispetto dell’ecosistema. Difatti, le emissioni di anidride carbonica subiscono un considerevole taglio, a coronamento di serrate operazioni. I corpi vettura degli esemplari di Alfa Romeo Tonale e della cugina Dodge Hornet, riservata al mercato americano, sono definiti con un fantastico livello di accuratezza. Gli obiettivi centrati sono il frutto di un progetto meticoloso, sviluppato in epoca recente.

L’area carrozzeria del centro di Pomigliano è stata ripensata in toto. Insomma, pure questo attesta come nella ideazione di Alfa Romeo Tonale nulla è stato lasciato al caso.

Del resto, ben conosciamo i propositi dell’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. In diverse interviste, il numero uno del brand ha sottolineato il desiderio di innalzare di parecchio la qualità e rendere le proposte immesse in commercio perfette da ogni angolazione. Dunque, il modello aprirà una capitolo inedito per la storica realtà tricolore, che nel giro dei prossimi anni porterà a ulteriori new entry. Se gli standard saranno sulla falsariga della Tonale ci sarà parecchio da divertirsi e meravigliarsi. Il video la dice lunga.