Alfa Romeo Giulia GTAm: c’è un kit replica (italiano) che convince

Con la produzione dei 500 esemplari di Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, la volontà degli appassionati del marchio di possedere una Giulia simile, perlomeno nell’aspetto, è relegata alla passione di pochi come nel caso dell’italianissima PariS’5 GaraGe che ha ammesso a punto un bodykit di tutto rispetto che va verso questa direzione.

L’azienda dispone infatti di un bodykit che permette di riprodurre, piuttosto fedelmente, le linee e gli elementi stilistici e aerodinamici che caratterizzano proprio l’Alfa Romeo Giulia GTAm partendo da una Alfa Romeo Giulia tradizionale. Il primo esemplare già terminato è apparso in alcune immagini ufficiali scattate presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari dotato di una livrea dedicata, dominata da uno sgargiante giallo. Le immagini ci mostrano una interessantissima copia dell’Alfa Romeo Giulia GTAm, abbinata anche ad un’altra applicazione messa a punto dalla stessa azienda: l’Alfa Romeo GT Sud-Est.

Un bodykit che permette di essere fortemente accostabile all’Alfa Romeo Giulia GTAm

Il bodykit realizzato da PariS’5 GaraGe è davvero vicinissimo all’Alfa Romeo Giulia GTAm originale, e andata praticamente esaurita in pochissimo tempo, che rende molto complicata la distinzione fra le parti. Il set introduce un paraurti completamente ridisegnato e dotato degli stilemi tipici dello stesso elemento utilizzato sulle Giulia GTA e GTAm, non mancano i fori attorno allo Scudetto, nel cofano motore e alle spalle dei passaruota anteriori. Immancabile anche l’ala posteriore di grandi dimensioni e il diffusore con lo scarico doppio centrale.

Un esame più attento rivela che la stessa ala posteriore è leggermente più piccola per ciò che riguarda questa replica e che i terminali di scarico utilizzati adesso non sono identici allo scarico in titanio del “mago” Akrapovič montato sull’Alfa Romeo Giulia GTAm, visto che comunque PariS’5 GaraGe realizza comunque ottimi elementi di scarico. Infine, i cerchi in lega da 20 pollici fanno una buona impressione ma non hanno il design con unico dado centrale a disposizione sull’originale berlina ad elevate prestazioni del Biscione. Tuttavia, solo gli appassionati di Alfa Romeo saranno in grado di individuare questi dettagli e la maggior parte delle persone penserà di trovarsi di fronte ad un’Alfa Romeo Giulia GTAm.

Come base per la costruzione, il team ha utilizzato una Giulia Quadrifoglio che è la più vicina alle credenziali prestazionali della GTA/GTAm che hanno voluto replicare. Entrambi i modelli, come è noto, sono dotati del motore V6 Bi-Turbo da 2,9 litri, per una potenza complessiva di 510 cavalli per la Quadrifoglio e ben 540 cavalli nelle varianti GTA/GTAm. Tuttavia, il Quadrifoglio è ampiamente disponibile e significativamente più economico della speciale di produzione limitata.

Naturalmente, il design figlio dell’aerodinamica e la specifica messa a punto del motore non sono le uniche cose che differenziano l’Alfa Romeo GTA e GTAm da una normale Quadrifoglio. I modelli speciali presentano una configurazione del telaio più aggressiva e sono fino 100 chilogrammi di peso in meno grazie a diverse misure utilizzate finalizzate al risparmio di peso. Tuttavia, la maggior parte di queste differenze non sono visibili ad occhio nudo, almeno dall’esterno.

Se quindi si dispone giù di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, il prezzo per farla sembrare del tutto simile (esteticamente) ad una Giulia GTAm è pari a 9.093 euro (secondo quanto riporta Carscoops), mentre per le varianti meno prestazionali della Giulia il prezzo sale poiché si ha necessità di adottare componenti extra. Questo potrebbe non essere economico per una soluzione aftermarket, ma sommandolo al prezzo di una Giulia Quadrifoglio, acquistata ad esempio usata, rappresenta solo una frazione del valore attuale di una vera Alfa Romeo Giulia GTAm.

In particolare, la cifra di 9.000€ per l’intero kit include 1.999 euro di spesa per il paraurti anteriore, 1.500 euro per il cofano, 1.499 euro per i parafanghi anteriori, 499 euro per le minigonne, 599 euro per i parafanghi posteriori, 699 euro per l’ala posteriore, 1.499 euro per il diffusore e 799 euro per lo scarico. Si noti che questi sono prezzi indicativi per un bodykit in materiali compositi, soggetto a modifiche poiché il costo delle forniture è in aumento. Inoltre, se il bodykit viene realizzato in Kevlar, il prezzo aumenta del 30%, mentre l’opzione in fibra di carbonio disponibile per richiesta sarà ancora più costosa.