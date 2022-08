Fiat 500XL: ecco perché potrebbe stupire molto

Nei prossimi anni Fiat dovrebbe lanciare numerosi nuovi modelli. Tra questi dovrebbe esserci spazio anche per la Fiat 500XL. Ovviamente con questo nome intendiamo l’erede dell’attuale Fiat 500X che non sarà più costruita presso lo stabilimento di Melfi. A proposito di questo modello, il cui nome al momento non è ancora certo, il numero uno della casa italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois in passato ha detto cose molto interessanti.

Ecco come sarà la nuova Fiat 500XL

Fiat 500XL o come si chiamerà l’erede di Fiat 500X sarà una vettura abbastanza diversa dal modello attuale. Infatti questo veicolo aumenterà di dimensioni per differenziarsi maggiormente dal Fiat Panda SUV che ad inizio del prossimo anno la principale casa automobilistico italiana presenterà. Ci riferiamo, per intenderci al modello che sarà costruito presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo e Jeep B-SUV.

Inoltr Fiat 500XL sarà completamente elettrico e sorgerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Lo stile sarà quello di una 500 e rispetto al SUV di Panda sarà sicuramente più stiloso e premium.

Questo modello potrebbe avere le carte in regola per fare bene anche negli Stati Uniti e non è un caso che infatti il CEO di Stellantis Carlos Tavares abbia più volte detto che Fiat rimarrà anche in futuro in quel mercato e che alcuni dei nuovi modelli in arrivo potrebbero avere le carte in regola per fare bene anche in quel difficile mercato dove al momento Fiat fa molta fatica ad imporsi. Vedremo dunque nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello che notizie arriveranno.

