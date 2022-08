Fiat annuncia la sponsorizzazione dello spettacolo del Cirque du Soleil

In un anno che passerà alla storia dell’automotive per il più grande lancio di Fiat degli ultimi tempi, il Fastback, il marchio annuncia un’altra importante mossa. Sarà lo sponsor della nuova stagione del Cirque du Soleil in Brasile con Bazzar e la Fiat Fastback sarà ancora l’auto ufficiale della manifestazione. Lo spettacolo avrà sessioni a San Paolo dall’8 settembre al 27 novembre, al Parque Villa-Lobos e a Rio de Janeiro dall’8 al 31 dicembre, nel parcheggio del Riocentro.

“Innovazione, creatività e incanto sono attributi di Fiat e Fastback, ma anche del Cirque du Soleil. Quindi, con questa connessione di valori, riteniamo che la sponsorizzazione dello spettacolo Bazzar sarebbe una connessione naturale. Inoltre, non potrebbe accadere in un momento migliore, visto che avremo il lancio di questo grande traguardo per la nuova fase della casa italiana in Brasile e che avrà una visibilità importante per un pubblico che è il volto del nostro SUV coupé”. afferma Herlander Zola, vicepresidente senior del brand in Sud America.

Nella nuova stagione del Cirque du Soleil (Bazzar) il brand avrà uno spazio con diverse esperienze per il pubblico prima dell’inizio e durante la pausa delle presentazioni. Il nuovo modello Fiat, che ha avuto foto ufficiali recentemente rivelate e arriverà presto sul mercato, sarà la grande attrazione dello spazio, permettendo a tutti di vederlo da vicino.

Senza precedenti in Brasile, lo spettacolo è stato scritto e diretto da Susan Gaudreau ed è diretto in modo creativo da Marie-Hélène Delage. Bazzar è un eclettico laboratorio di infinita creatività dove una gioiosa compagnia di acrobati, ballerini e musicisti creano uno spettacolo maestoso.

Guidati dal loro maestro, si uniscono per inventare un universo stravagante e unico. In un luogo dove ci si aspetta l’inaspettato, il colorato gruppo reinventa, ricostruisce e reinventa scene vibranti in un gioco artistico e acrobatico di ordine e disordine. Bazzar è anche un tributo ai primi giorni del Cirque du Soleil, quando una compagnia intima di artisti di strada più di 30 anni fa ha entusiasmato la folla.

