Bottas più rilassato in Alfa Romeo che in Mercedes

Dopo cinque stagioni difficili con la Mercedes all’ombra di Lewis Hamilton, Valtteri Bottas sembra molto felice all’Alfa Romeo. Il pilota finlandese, a differenza della Mercedes, ora non può lottare per la vittoria. Eppure, con 46 punti, non può essere scontento della sua prima parte di stagione con la squadra svizzera.

Bottas: secondo un noto giornalista finlandese in Alfa Romep è molto più rilassato che alla Mercedes

Secondo il giornalista finlandese di Viaplay Mervi Kallio l’ultimo anno alla Mercedes è stato molto stressante per Bottas. ” I piloti finlandesi possono avere l’immagine di essere freddi e imperturbabili, grazie a Iceman Kimi Räikkönen e al due volte campione Mika Häkkinen, ma ovviamente sono ancora persone “, aggiunge Kallio.

Il giornalista ha continuato dicendo che ognuno è diverso e affronta le cose in modo diverso. Inoltre, Bottas è un tipo molto diverso da Räikkönen secondo Kallio: ” Non so se lo chiamerei più emotivo, ma con Valtteri le cose sembrano diverse rispetto a Raikkonen”. Il giornalista finlandese ha anche notato che Bottas, che regolarmente appare davanti alla sua telecamera ogni weekend di Gran Premio, si sente bene con se stesso dall’inizio della sua avventura in Alfa Romeo.

” E’ chiaramente più rilassato ora che ha lasciato la Mercedes. Ha anche sempre detto di volere chiarezza sul suo futuro, un contratto per diversi anni, senza chiedersi sempre se sarebbe tornato l’anno successivo. Con un contratto triennale, ha quel pizzico di certezza. Conosce anche il suo posto nella squadra e il suo ruolo di capogruppo. Il finlandese afferma anche che il capo della squadra Frederic Vasseur ha spesso affermato di vedere Bottas come un pilastro su cui la squadra può costruire per anni.

