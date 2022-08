DS Automobiles conquista la terza posizione nella stagione 8 di Formula E

Seoul ha visto domenica 14 agosto la sua seconda gara dell’ABB FIA Formula E World Championship, che ha segnato il finale della stagione 8 e anche l’ultima gara delle monoposto elettriche Gen2.

Una terza sessione di prove libere ha dato il via alla giornata e i piloti di DS Techeetah hanno avuto il passo. Durante le qualifiche, la pista è rimasta asciutta e la DS E-Tense FE21 ha mostrato grandi prestazioni con António Félix da Costa che conquista la pole position, la sua ottava pole con il team. Jean-Éric Vergne, dopo essere andato ai duelli, si è qualificato ottavo in griglia.

DS Automobiles: l’ottava stagione di Formula E si è conclusa con un terzo posto per il team

La gara è iniziata in condizioni di caldo. Da Costa è partito bene, rimanendo leader del gruppo delle 22 vetture mentre Jean-Éric Vergne, al volante della sua DS E-Tense FE21, ha mantenuto la sua posizione. Dopo 23 minuti di gara, una monoposto si è fermata in pista ed è scattata la safety car. A causa di questa lunga procedura, il tempo di gara è stato esteso di 6 minuti e 45 secondi.

Alla ripartenza, António Félix da Costa era terzo, ma un contatto causato da un altro pilota durante il tentativo di sorpasso ha spinto il portoghese sul muro e in fondo alla classifica. Ha seguito poi una guida perfetta di da Costa che ha mostrato un ottimo passo e ha concluso la gara in 10ª posizione, superando sei vetture negli ultimi minuti di gara.

Jean-Éric Vergne era settimo alla ripartenza e ha disputato una gara senza eventi fino alla fine. Ha completato la gara al sesto posto e ha conquistato punti preziosi per la squadra.

La stagione 8 del campionato del mondo FIA di Formula E è stata ricca di eventi e competitiva per DS Techeetah, che termina sul podio del campionato a squadre, al terzo posto. Dal lato piloti, Jean-Éric Vergne è quarto nel campionato piloti seguito da António Félix da Costa ottavo. L’E-Prix di Seoul è stata anche l’ultima gara di da Costa con il team di DS Automobiles.

Durante questa stagione, DS Techeetah ha ottenuto cinque pole position, una vittoria e sette podi. Adesso la squadra non vede l’ora di vedere cosa porterà la nona stagione con la nuova Gen3 su cui il team è già concentrato per conquistare nuovi obiettivi.

Le dichiarazioni dei membri del team DS Techeetah

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e team principal di DS Techeetah, ha detto che tutto il team ha dato tutto fino all’ultima gara come promesso, ma questa stagione in Formula E è stata ancora una volta molto serrata.

Grazie all’enorme lavoro di tutta la squadra e alla performante DS E-Tense FE21, DS Techeetah è finita comunque sul podio del campionato a squadre. Dopo sette podi in questa stagione, DS Automobiles si mantiene tra i leader del campionato. Ora è già tempo di concentrarsi sulla stagione 9 con nuovi obiettivi.

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha dichiarato di essere contento di aver preso parte a tutte le 100 gare della Formula E, essere in pole con António Félix da Costa, con cui ha iniziato questo viaggio nella prima stagione. Uno sfortunato crash con Jake Dennis ha ripagato le possibilità di podio per il pilota portoghese. JEV ha disputato una buona gara ed è arrivato sesto mentre da Costa 10°. La squadra si è portata a casa il terzo posto in campionato in una stagione parecchio competitiva.

Jean-Éric Vergne ha affermato che la gara di domenica è stata piuttosto brutta all’inizio perché c’è stata una caduta tra Di Grassi e Gunther e ha perso alcune posizioni, quindi ha dovuto recuperarle. È partito ottavo ed è arrivato sesto. Non aveva il ritmo per fare meglio di questo risultato.

Ovviamente voleva di più quest’anno, ha perso un paio di opportunità con quattro brutte gare, ma il motorsport è imprevedibile. Ora il team ha molto lavoro da fare affinché la prossima generazione di monoposto sia la migliore il prossimo anno e torni più forte per vincere il campionato.

António Félix da Costa ha commentato dicendo di aver ottenuto la pole position, mostrando a tutti come potevano correre e le sue ambizioni. È durata un po’ di gara, ma non ha avuto il ritmo per tenere il passo con alcuni altri piloti.

Stava correndo terzo, poi è andato in modalità Attack, cercando di fare una mossa per la seconda posizione ed è stato investito da un’altra vettura che ha compromesso la sua gara. È sceso all’ultima posizione, ma è comunque tornato al 10° posto per segnare un punto.