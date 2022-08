Leclerc: Red Bull non è superiore alla Ferrari nelle strategie

Sebbene la Scuderia Ferrari sia tornata in prima linea in questa stagione di Formula 1 e sta lottando per la vittoria contro la Red Bull, ha anche commesso diversi errori di strategia. Probabilmente ha quindi fatto perdere a Charles Leclerc la vittoria a Monaco, poi a Silverstone e, ovviamente, in Ungheria, dopo alcune dubbie operazioni strategiche.

Charles Leclerc: il pilota monegasco non pensa che la Red Bull sia superiore alla Ferrari dal punto di vista strategico

Sebbene da molti la Red Bull sia considerata superiore alla Ferrari da questo punto di vista, non commettendo praticamente alcun errore nelle strategie, il pilota monegasco non pensa che la sua squadra abbia nulla da invidiare alla sua rivale. “No, non credo che la Red Bulla sia superiore a noi da quel punto di vista. Ho piena fiducia nella mia squadra. E penso che dopo il 2020 e il 2021 abbiamo dimostrato di essere in grado di tornare al top”, ha detto Leclerc.

“Naturalmente abbiamo commesso degli errori nelle ultime gare, a Monaco, Silverstone e Ungheria, ma può succedere a qualsiasi squadra e siamo più sotto i riflettori ora che stiamo lottando per la vittoria. Cerchiamo costantemente di metterci alla prova per migliorare. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma non credo che abbiamo una particolare debolezza” ha concluso Charles Leclerc.

Vedremo dunque se nella seconda parte di stagione la scuderia del cavallino rampante sarà capace di risolvere i suoi problemi e rimontare in campionato. Ricordiamo che al momento Max Verstappen ha un vantaggio di 80 punti sul pilota della Ferrari.

