Leclerc nega che l’incidente in Francia sia dovuto alle pressioni di Verstappen

Charles Leclerc nega che il suo incidente in Francia sia stato dovuto alle pressioni di Max Verstappen. Il monegasco sostiene che i momenti più tesi sono stati quando aveva alle spalle il campione del mondo in carica e in quel momento ha fatto un buon lavoro. Tuttavia, quando stava andando al limite per allungare al massimo la sua prima sosta, ha commesso un errore e ha perso molti punti.

Leclerc nega che le pressioni di Verstappen siano state la causa del suo incidente in Francia

Leclerc crede che la vera pressione in Formula 1 sia quando il tuo più grande rivale è dietro di te. Per questo nega che la minaccia di Verstappen in Francia sia stata la ragione principale del suo errore. Charles si rammarica di aver perso una grande occasione e il modo migliore per dimenticare un errore è poter correre la settimana successiva.

“La vera pressione è stata quando avevo Max proprio dietro di me. Al 18° giro ha optato per una strategia non troppo ottimale, quindi ho dovuto spingere e concentrarmi sulla mia gara, che è quello che stavo facendo. Ovviamente, quando tu vai al limite, puoi sbagliare ed è stato un errore dove sono andato troppo oltre, tutto qui”, ha riconosciuto Leclerc in conferenza stampa FIA in vista del GP d’Ungheria.

“Se approfondisco quell’incidente, non mi aiuterà affatto, non devi guardarti mai indietro. Quell’errore mi è costato molti punti e ne sono consapevole. Ora devo continuare a guardare avanti, sono totalmente concentrato su questo fine settimana, voglio fare del mio meglio e vincere questa gara”, ha insistito.

Leclerc è ottimista per l’Ungheria e vede la Ferrari molto forte questo fine settimana. Il monegasco ricorda che questo circuito non gli è stato buono in passato, ma le brutte sensazioni stanno per finire, come è successo in Australia, dove ha vinto la gara.

“Penso che avremo una macchina forte per l’Ungheria. Su questo circuito e anche al Paul Ricard ho sofferto un po’ di più in passato, ma in Australia è stato anche il caso e lì ho vinto, ho passato un ottimo weekend. Speriamo che lo stesso accada qui. “e che possiamo cambiare le cose”.

