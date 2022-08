Alfa Romeo cerca di rimanere concentrata nonostante le voci su Audi

Il team principal dell’Alfa Romeo, Fred Vasseur, ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati nonostante le voci su una potenziale acquisizione della Sauber da parte di Audi. Il produttore tedesco dovrebbe entrare in F1 dal 2026, insieme alla sorella Porsche, marchio del Gruppo Volkswagen, e alle nuove normative sui motori dello sport, recentemente approvate dal FIA World Motor Sport Council.

Alfa Romeo: Vasseur chiede al team di rimanere concentrato nonostante le voci su Audi

Alfa Romeo da il nome alla Sauber dal 2019, ma i risultati non hanno mai raggiunto i massimi dell’ultimo legame del produttore del team con la BMW alla fine degli anni 2000. Con la presunta offerta di Audi per un’acquisizione, Vasseur ha detto: “Non voglio pensarci. Primo, non so ancora se Audi arriverà in F1 effettivamente o meno e poi parliamo del 2026. La cosa più importante per me è rimanere concentrati per le prossime gare e per la prossima stagione.”

“So che penso che abbiamo una grande opportunità con Alfa Romeo. Non ringrazierò mai abbastanza l’Alfa Romeo perché sono venuti da noi quando eravamo in una situazione difficile. Sono un partner solido. Abbiamo un rapporto molto, molto stretto con loro e sono più che soddisfatto della nostra attuale partnership, e abbiamo anche un progetto in cui stiamo lavorando sul lato automobilistico con loro e la collaborazione è stata molto positiva”.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno prosperato nella nuova era della F1 con ottime prestazioni all’inizio della stagione, con Alfa Romeo che è arrivata al sesto posto in classifica con 51 punti. Ma con un divario in termini di prestazioni da superare, la squadra di Hinwil ha ancora un ritmo da trovare. Sulla questione se sarebbe ingiusto chiedere all’Alfa Romeo di fare di più per la squadra, Vasseur a dichiarato: “Quando dico di fare di più, mi riferisco alla scuderia che deve cercare di ottenere risultati migliori per poter attrarre nuovi sponsor”, ha detto.

“Abbiamo firmato con 27 nuovi sponsor per questa stagione. Riceviamo un’e-mail a settimana e non abbiamo ancora finito. Presto riceverete importanti notizie. Siamo più attraenti e anche l’Alfa Romeo fa parte dell’attrazione perché è un grande nome e voglio attirare più sponsor con un budget migliore e ottenere più diritti TV o diritti commerciali. Voglio essere leale con loro e voglio migliorare la situazione del team passo dopo passo”.

