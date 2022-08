Vasseur: i problemi di affidabilità sono costati cari ad Alfa Romeo

Con più ritiri di qualsiasi altra squadra, Fred Vasseur ammette che l’Alfa Romeo sta perdendo punti che non possono permettersi di perdere. Valtteri Bottas non è riuscito a finire tre Gran Premi in questa stagione, tutti frutto di problemi di affidabilità, mentre il suo compagno di squadra Zhou Guanyu è salito a cinque, di cui solo uno è stato causato da un incidente.

I problemi di affidabilità sono costati una caterva di punti ad Alfa Romeo secondo Vasseur

Dai problemi di raffreddamento ai cambi, dalla perdita di potenza ai guasti del sistema di alimentazione, i compagni di squadra dell’Alfa Romeo hanno registrato una serie di ragioni per i loro DNF. Il capo della squadra Vasseur ammette che tutto questo ha gettato un’ombra su ciò che crede siano i progressi della squadra di Hinwil.

“Penso che abbiamo fatto un passo avanti”, ha detto Vasseur. “Abbiamo fatto un buon passo in termini di pura prestazione, a causa dei diversi fattori. Come sempre, non è mai una cosa. Penso che il motore Ferrari abbia fatto un passo avanti. Abbiamo fatto lo stesso lavoro anche sul lato telaio. E penso che Valtteri e Zhou stiano facendo ottime prestazioni. Nel complesso, abbiamo un buon passo.”

“Ora, in termini di risultati, abbiamo avuto anche dei problemi in termini di affidabilità. Questo ci è costato una fortuna in termini di punti, in alcuni eventi eravamo in ottima forma, come Jeddah o Silverstone, e in alcune occasioni anche con Zhou.” ha continuato Vasseur.

“Questo è un vero peccato per noi e per il campionato. Ma è così e dobbiamo cercare di sistemare le cose per la seconda parte della stagione”. L’ Alfa Romeo ha ottenuto fino ad ora 51 punti, portando la squadra al sesto posto nel Campionato Costruttori ad oltre 40 punti dalla McLaren, quinta.

Il team ha iniziato questa stagione con la sua nuovissima C42 con un doppio bottino di punti, ma ne è riuscita solo l’una con l’altra poiché tali sono state le loro carenze di affidabilità. L’auto, tuttavia, ha mostrato un buon ritmo con la squadra che ha messo insieme una serie di cinque top ten consecutive dall’Australia al Monaco.

Le cose però sono andate diversamente negli ultimi tempi con la squadra che è entrata nella pausa estiva non avendo più ottenuto punti dal Gran premio del Canada. Vasseur è, tuttavia, ancora soddisfatto delle prestazioni dell’Alfa Romeo fino ad oggi.

