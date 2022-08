Jeep B-SUV: negli USA non hanno dubbi su come si chiamerà

Il suv Jeep di segmento B sarà una delle maggiori novità previste per il prossimo anno in merito alla Casa americana. Del modello se ne parla in continuazione, e mica da oggi. Da diverso tempo a questa parte, infatti, tanto il pubblico quanto gli addetti ai lavori esprimono le proprie speranze e opinioni circa le caratteristiche della vettura. I punti saldi, motivi principali del forte interesse suscitato nel pubblico, sono essenzialmente due: sarà la futura entry level del portafoglio prodotti del marchio e il pioniere a trazione completamente elettrica a essere immessa in commercio.

Jeep: il nome del B-SUV sarebbe già stabilito

Il suo approdo lascia pensare all’inizio di una nuova era da parte del brand di Stellantis, il quale, nei prossimi anni, analogamente alle altre compagnie del gruppo, scommetterà in toto sulle elettriche. Quanto allo specifico veicolo, è già emersa una serie do foto spia e alcune immagini dove la carrozzeria appare senza veli.

Il materiale affiorato testimonia come, anche nella sua versione definitiva, il Jeep B-Suv ricorderà sotto parecchi aspetti il teaser condiviso dalla società lo scorso mese di marzo, quando, per la prima volta, fu reso noto cosa bolliva in pentola.

La serrata competizione tra i grandi attori della filiera dei motori pretende un lavoro di marketing eseguito alla perfezione. Oltre ai tratti distintivi del mezzo, conta il modo in cui un prodotto lo si piazza sul mercato.

A proposito del suv Jeep di segmento B la stampa d’oltreoceano esprime sempre una maggiore convinzione sul fatto che il nome finale scelto per l’occasione possa essere quello di Jeep Jeepster. Qualora le tesi corrispondessero al vero, si applicherebbe una politica commerciale già adottata in passato per versioni particolari o vecchi modelli. L’ultima volta accade con Renegade.

Al momento non vi sono certezze, se per davvero si opterà in favore di Jeepster. Sono alte le chance di conoscere entro la fine del 2022 il nome ufficiale dello sport utility Jeep di segmento B. Inoltre, dovrebbe essere diramato qualche dettaglio significativo di tipo tecnico. L’auto sarà fabbricata presso il centro di Tychy in Polonia, nella stessa struttura produttiva sfruttata da Stellantis per realizzare pure i B-SUV marchiati Fiat e Alfa Romeo.