Ferrari 288 GTO del 1985 sarà messa all’asta

Una Ferrari 288 GTO del 1985 sarà messa in vendita durante l’asta di RM Sotheby’s in coincidenza con la Monterey Car Week del 2022. Dovrebbe andare sotto il martello esattamente il 20 agosto. La 288 GTO è stata la seconda vettura a portare il soprannome di Gran Turismo Omologato dopo la rarissima e super costosa 250 GTO.

All’asta negli USA una Ferrari 288 GTO del 1985

Come il suo predecessore, la Ferrari 288 GTO era nata come una speciale vettura da corsa, in questo caso per il rally FIA Gruppo B e le corse su strada. Ma il Gruppo B è stato cancellato prima che la 288 GTO potesse correre, lasciando la Ferrari con un’auto da strada hardcore da vendere ai clienti.

Sebbene assomigli alla Ferrari 308 GTB, la Ferrari 288 GTO ha un passo più lungo e un motore su misura. Il motore F114B biturbo da 2,8 litri V-8 a montaggio centrale longitudinale produce 400 CV e 366 Nm di coppia, portando la 288 GTO da 0 a 100 km/h in circa 4,9 secondi.

Il V-8 è alloggiato in un telaio tubolare in acciaio con pannelli della carrozzeria principalmente in fibra di vetro, sebbene il cofano e il tetto siano realizzati con un mix di fibra di carbonio e Kevlar. I grandi bagliori del parafango ospitano pneumatici larghi 8,0 pollici nella parte anteriore e 10 pollici nella parte posteriore.

Questo esemplare, numero di telaio 58335, è stato originariamente venduto tramite un rivenditore di Los Angeles e dispone di aria condizionata e alzacristalli elettrici opzionali. È certificata Ferrari Classiche e attualmente mostra 9.323 miglia sul contachilometri.

La Ferrari alla fine ha costruito 272 copie della 288 GTO, molto di più dei 39 esemplari della 250 GTO, ma meno delle 599 copie della 599 GTO (che non era destinata alle corse). Questo è il contesto per una stima pre-asta da $ 3,7 milioni a $ 4,2 milioni: una somma sicuramente elevata di denaro, ma pur sempre una frazione di ciò che verrebbe richiesto per una 250 GTO.

