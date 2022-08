Citroen: primo avvistamento per un nuovo SUV medio in India

Per la prima volta, il futuro SUV di medie dimensioni di Citroen per l’India è stato avvistato nei test. L’immagine è stata condivisa online da un utente di Facebook di nome Akhilesh Vasudevan. Poco più di 3 mesi fa, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha rivelato che Citroen lancerà un SUV ed un MPV dopo il lancio della nuova C3 in India. Tutte e 3 le auto saranno anche elettrificate in seguito, ha aggiunto in quel momento.

Primo avvistamento per il futuro SUV medio di Citroen per l’India

A prima vista questa immagine potrebbe sembrare della nuova Citroen C3 ma guardandola con attenzione si capisce che si tratta di un altro modello. Il montante C è insolitamente largo cosa che si riflette anche sul paraurti posteriore che è abbastanza lontano dalle ruote posteriori. Sulla normale C3, il paraurti posteriore è collocato più vicino alle ruote posteriori.

In terzo luogo, mentre le luci posteriori sembrano esattamente come quelle della C3, mancano gli indicatori di direzione e gli elementi delle luci di retromarcia del SUV compatto.

L’attuale C3 misura 3981 mm e, a quanto pare, il modello di prova che è stato immortalato in questa immagine dovrebbe facilmente superare la lunghezza standard di 4 metri, portandolo direttamente nel segmento dei SUV di medie dimensioni rivaleggiando con avversari del calibro di Hyundai Creta, Kia Seltos e molti altri SUV più grandi.

Attualmente, non ci sono monovolume o SUV di medie dimensioni nella gamma globale di Citroen con elementi di design di questo mulo di prova. Quindi, potrebbe trattarsi di un modello sviluppato appositamente per il mercato indiano condividendo molte parti con il C3 a un prezzo aggressivo.

Citroen potrebbe anche utilizzare i propulsori a benzina della C3 su questa vettura che sono noti per l’accelerazione e la coppia erogate da battere il segmento. Come per la nuova C3, possiamo aspettarci un prezzo assai competitivo in India anche per questa vettura quando sarà in vendita alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Nuova Citroen C3 Aircross: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto