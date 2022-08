Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: ancora una ipotesi sul suo aspetto

Alfa Romeo offrirà una gamma completamente elettrica entro il 2027, ma prima che il marchio passi ai veicoli elettrici potrebbe lanciare alcuni prodotti speciali celebrativi che commemorano la storia della casa automobilistica del Biscione con i motori a combustione. La prima vettura di questo tipo ad arrivare dovrebbe essere agli inizi del 2023 una nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Nelle scorse settimane l’amministratore delegato dello storico marchio milanese Jean-Philippe Imparato ha accennato a uno speciale progetto di un’auto sportiva con motore a combustione pura che vedremo il prossimo anno, con uno stile che potrebbe ispirarsi alle Alfa storiche come l’iconica 33 Stradale: “Alfa è sportività. Vedrete qualcosa di sportivo nella prima metà del 2023.”

Un render pubblicato dal designer Avarvarii per il magazine inglese Auto Express mostra in anteprima come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo 33 Stradale che probabilmente sarà dotata di motore centrale e con telaio in fibra di carbonio, con un avantreno basso e sinuoso ispirato alle auto sportive che hanno fatto la fortuna di Alfa Romeo negli anni Sessanta.

Il capo del marchio si è anche affrettato a sottolineare che Alfa Romeo ha appena prolungato l’accordo con Sauber in Formula 1 per la prossima stagione, quindi la nuova vettura potrebbe disporre di soluzioni derivate dalla massima competizione automobilistica ed essere alimentata da un’evoluzione del motore da 2,9 litri -turbo V6 utilizzato nei modelli ad alte prestazioni Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

“Alla fine di novembre sarò in una situazione per presentarvi un evento di prodotto 2023″, ha detto Imparato. “Dopo ‘sportività’ aggiungi ‘italiano’ e ‘rosso’ e hai il posizionamento Alfa Romeo. È semplice. Facile da eseguire.”

A proposito di ciò che ispirerà lo stile della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, Imparato ha aggiunto: “Non sono l’unico ad amare il passato del Biscione. Abbiamo così tante idee fantastiche basate sulla nostra storia iconica, quindi posso dire di sì.”

“In ciascuna delle nostre proposte troverai sempre, sempre una sorta di segnale del nostro DNA e della nostra eredità, e lo troverai in modo chiaro e rapido, quindi sono sicuro che quando vedrete questa auto direte che vi ricorda qualche cosa”.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Alfa Romeo destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente sarà svelato agli inizi del prossimo anno.

