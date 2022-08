Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: qualcuno la immagina così [RENDER]

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale è una delle vetture che quasi sicuramente caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica milanese nel corso dei prossimi anni. Esattamente il suo debutto dovrebbe avvenire agli inizi del 2023 sotto forma di concept car come anticipato nei giorni scorsi nel corso di varie interviste dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale che dovrebbe debuttare ad inizio 2023

Anche se i dettagli di produzione relativi alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale non sono ancora disponibili, abbiamo già qualche indizio a proposito delle caratteristiche di questo futuro modello. La principale novità emersa nei giorni scorsi è che la nuova supercar di Alfa Romeo sarà spinta da un motore V6 biturbo, lo stesso che si trova su Giulia e Stelvio QV ma molto probabilmente sarà potenziato.

Rispetto agli originali 510 cavalli questa vettura sarà lanciata sul mercato con un motore messo a punto per ottenere una potenza maggiore. Ci sono alcune speculazioni che potremmo persino vederlo nella versione ibrida, che utilizzerebbe la tecnologia KERS della F1.

In sostanza sarà una delle ultime vetture prodotte dalla casa automobilistica del Biscione che sarà motorizzata ICE. Potremmo mettere gli occhi sullo studio del design già il prossimo anno, mentre per la versione di produzione extra limitata dovremo aspettare un po’ di più. Si parla in proposito del 2025.

Prima che ciò accada, possiamo rifarci gli occhi con l’incredibile design realizzato da Marco Martino che ha immaginato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. La prossima supercar del Biscione sarà accolta a braccia aperte dai fan del brand milanese che non aspettano altro che vedere una nuova vettura ad alte prestazioni del proprio marchio preferito.

Questa tra l’altro potrebbe anche non essere l’unica supercar prevista in futuro per Alfa Romeo. Si vocifera anche del ritorno, sempre in edizione limitata, della nuova Alfa Romeo Duetto che potrebbe tornare nelle vesti di auto ad alte prestazioni anche se non sappiamo se anche in questo caso con motore ICE oppure solo in versione completamente elettrica. Molto probabilmente qualcosa in più la scopriremo all’inizio del prossimo anno quando la nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà finalmente svelata.

