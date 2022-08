Bottas fa un lavoro superbo in Alfa Romeo secondo Alesi

Jean Alesi afferma che Valtteri Bottas sta facendo un “lavoro superbo” all’Alfa Romeo al momento, con il finlandese che finora ha avuto una buona stagione 2022. La scuderia del Biscione ha iniziato questa stagione in forma brillante, probabilmente come terza vettura più veloce in pista, davanti anche a Mercedes.

Secondo Alesi Valtteri Bottas sta facendo un “lavoro superbo” in Alfa Romeo

La mancanza di aggiornamenti significativi prima della pausa estiva, rispetto ad Alpine e McLaren, però, li ha visti gradualmente scendere un po’ in classifica, e questo è qualcosa che cercheranno di correggere una volta che la stagione riprenderà a Spa-Francorchamps alla fine di questo mese.

Il team ha una buona coppia di piloti, tuttavia, con l’esperienza di Bottas che si è rivelata molto utile al fianco di Zhou Guanyu, che ha dimostrato di essere un pilota di talento con un buon ritmo nel suo anno da rookie in F1.

Bottas, ovviamente, è stato un grande acquisto per il Biscione all’inizio della nuova stagione dopo aver lasciato la Mercedes alla fine del 2021 e ha mostrato perché la squadra era entusiasta di prenderlo, con piazzamenti in zona punti molto regolari e buone qualifiche.

Alesi è rimasto colpito anche da ciò che il finlandese ha fatto quest’anno con la sua nuova squadra: “Sai, è stato abbastanza divertente a volte all’inizio dell’anno vedere Lewis Hamilton dietro di lui perché non riesco a immaginare che Lewis si aspettasse tutto ciò”.

“Ma finora ha fatto un ottimo lavoro perché non è in un top team e ha qualificato la macchina molte volte in una buona posizione e alla fine ha portato alla squadra buoni punti”. Come accennato, Alpine e McLaren sono al momento un po’ più avanti di Alfa Romeo nella classifica Costruttori, ma le cose sono ancora molto aperte nella battaglia per il quarto posto e, con tre gare consecutive in arrivo alla fine della pausa estiva, c’è un’opportunità per far cambiare rapidamente le cose”.

