Fiat Fastback: ecco i consumi del motore turbo 1.0

Il Fiat Fastback dovrebbe inizialmente arrivare sul mercato soltanto con il motore turbo da 1 litro, secondo quanto confermato da un adesivo INMETRO (Istituto Nazionale di Metrologia, Normalizzazione e Qualità Industriale del Brasile) presente su un prototipo avvistato in Brasile.

Il muletto con la targa verde di Betim aveva l’adesivo incollato sul parabrezza che indicava non solo i consumi e le emissioni di CO2, ma anche la versione e il propulsore presente sotto il cofano.

Fiat Fastback: rivelati consumi ed emissioni della versione Impetus con motore turbo da 1 litro

In questo caso si tratta più precisamente del Fiat Fastback Impetus 1.0 Turbo con cambio CVT, che ha ricevuto il voto B sia in generale che nella categoria INEMTRO. I consumi riportati sono di 8,1 km/l per l’etanolo e 11,3 km/l per la benzina in città mentre su strada abbiamo 9,7 km/l con etanolo e 13,9 km/l con benzina.

Il Fastback 1.0 Turbo emette 108 g/km di CO2 e il motore da 1 litro a 12 valvole con turbocompressore a iniezione diretta garantirà sicuramente delle buone prestazioni con i suoi 125 CV di potenza usando la benzina e 130 CV con etanolo. Entrambe le versioni prevedono 200 Nm di coppia massima.

A confronto, in termini di consumi, il Fiat Pulse con motore turbo da 1 litro è in grado di percorrere 8,5 km/l e 12 km/l, rispettivamente, con etanolo e benzina in città. Su strada, il consumo è pari a 10,2 litri km/l con l’etanolo e di 14,6 km/l per la benzina. Ciò indica che il maggior peso della carrozzeria del SUV coupé ha influito leggermente sui consumi.

Trattandosi della versione Impetus, l’attuale top di gamma del Pulse, avrà probabilmente le versioni Audace e Drive, ma forse non supporteranno il motore turbo da 1.3 litri né tantomeno il cambio manuale. È probabile che quest’ultimo propulsore rimanga un’opzione della variante Impetus, anche se sembra difficile a causa delle dimensioni e della proposta del Fiat Fastback.

Ad ogni modo, il prototipo indossava dei cerchi da 18” con pneumatici 215/45 R18. In seguito al debutto ufficiale della versione standard, arriverà sul mercato brasiliano l’Abarth Fastback che si farà strada con questo motore turbo 1.3, così come l’Abarth Pulse.

Come già dimostrato, il powertrain turbo 1.0 della gamma GSE (Global Small Engine) di Stellantis propone una buona coppia ai bassi regimi e riesce a spingere bene il Pulse. Ciò non dovrebbe differire con il nuovo Fastback.