Ferrari SF90 Stradale si trasforma grazie ad un kit in fibra di carbonio

Ferrari SF90 Stradale, la prima supercar ibrida plug-in della casa automobilistica di Maranello, ha attirato l’attenzione della società di tuning auto 1016 Industries, che ha rivelato un sorprendente kit di carrozzeria aftermarket con cui ha trasformato la supercar da mille cavalli.

Ecco il kit carrozzeria in fibra di carbonio per Ferrari SF90 Stradale

La 1016 Industries, è un’azienda con sede negli Stati Uniti, diventata famosa negli ultimi anni per la messa a punto di alcune delle auto più esclusive ed esotiche del mondo e per il suo uso pionieristico della fibra di carbonio e della stampa 3D, spesso unendo le due per creare design davvero unici.

Il kit carrozzeria in edizione limitata che potete ammirare nelle foto sopra è disponibile in varie finiture e la buona notizia è che non bisogna acquistare l’intero kit. Infatti qualora siano di proprio gradimento solo alcuni elementi è possibile acquistare solo essi.

C’è un’abbondanza di fibra di carbonio a bordo di questa supercar ibrida Maranello modificata. 1016 Industries ha confermato che il kit carrozzeria è disponibile in una trama 1×1 o in un motivo twill 2×2 “super premium” che può assumere qualsiasi colore venga scelto. Sono disponibili anche speciali finiture satinate.

Nella lista dei componenti in edizione limitata del tuner ci sono alette del paraurti anteriore (5.548 Euro), un nuovo labbro anteriore (6.888 Euro), prese d’aria del cofano (5.930 Euro), nuove minigonne laterali (6.888 Euro), un diffusore posteriore (12.243 Euro), nonché uno spoiler sul bagagliaio (5.548 Euro) e uno spoiler sul tetto (5.930 Euro).

Per ottenere l’intero pacchetto per Ferrari SF90 Stradale bisognerà dunque sborsare 49 mila euro e la cifra aumenterà ulteriormente scegliendo il modello in fibra di carbonio 2×2. Sono state aggiunte anche le ruote aftermarket, quindi è possibile optare anche per esse.

Secondo 1016 Industries, gli elementi in fibra di carbonio utilizzati per questa vettura ” forniscono una linea di base più leggera e più forte per la SF90, consentendo una maneggevolezza e prestazioni ancora più agili per la vettura della Ferrari. La Ferrari SF90 Stradale che già di suo è un’auto piuttosto bella grazie a questo kit probabilmente acquisisce ancora più personalità.

Ti potrebbe interessare: Ferrari LMH: primo teaser della hypercar per la 24 Ore di Le Mans 2023