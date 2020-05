Ferrari 458 Speciale Aperta del 2015 costa più della nuova

La Ferrari 458 Speciale Aperta è una delle auto più speciali prodotte dalla casa automobilistica modenese. Uno splendido esemplare del 2015 rivestito in Rosso Berlinetta è in vendita a un prezzo addirittura superiore a quello della nuova.

Come probabilmente già sapete, la 458 Speciale Aperta è la versione più leggera e potente della 458 Spider, lanciata in seguito al debutto della versione coupé. Ciò che rende particolarmente desiderabile la Speciale Aperta è il fatto che è l’ultima supercar a motore centrale prodotta da Ferrari ad avere un V8 ad aspirazione naturale. Questo significa che tale vettura è destinata a continuare a guadagnare valore in futuro, oltre che per il fatto che sono stati costruiti appena 499 esemplari.

Ferrari 458 Speciale Aperta: in vendita su Bring A Trailer un esemplare del 2015

Nello specifico, sotto il cofano della 458 Speciale Aperta trova posto un V8 aspirato da 4.5 litri abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 7 marce che scarica l’intera potenza sulle ruote posteriori. I dati forniti dal cavallino rampante parlano di 605 CV e 540 nm di coppia massima.

Se ciò non bastasse, l’esemplare in vendita su Bring A Trailer dispone di un impianto di scarico in titanio opzionale. Oltre a questo, la supercar vanta altri optional parecchio interessanti come ad esempio le pinze freno verniciate, il cruise control, il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, varie componenti in fibra di carbonio e una telecamera posteriore.

In contrasto con la carrozzeria dipinta in Rosso Berlinetta ci sono delle strisce da corsa in bianco e nero e lo stemma della Scuderia Ferrari su ciascun parafango anteriore. L’esemplare dispone, inoltre, di uno strato di protezione per la vernice. A bordo della Ferrari 458 Speciale Aperta troviamo pure dei cerchi da 20″ a cinque razze rifiniti in nero opaco e degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 245/35 nella parte anteriore e 305/30 in quella posteriore.

Secondo le informazioni fornite da Bring A Trailer, la vettura ha percorso 20.921 km e inizialmente veniva venduta nuova ad un prezzo superiore ai 400.000 dollari. Nonostante abbia avuto due precedenti proprietari, al momento della stesura di questo articolo, l’esemplare del 2015 in vendita ha raggiunto i 426.000 dollari (393.922 euro). Tuttavia, il prezzo potrebbe lievitare ulteriormente visto che mancano poco più di nove ore alla fine dell’asta online.