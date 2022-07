Guanyu Zhou: Vasseur ammette l’indagine interna sul cedimento del roll-bar

Il terribile incidente del quale si è reso protagonista uno sfortunato Guanyu Zhou, durante l’ultimo appuntamento iridato di Silverstone, a bordo della sua Alfa Romeo C42 continua a risultare protagonista delle discussioni ragionate in queste ultime ore. Anche nel pieno del Gran Premio dell’Australia, del quale oggi si disputa la seconda Sprint Race stagionale dopo quella messa in pratica a Imola, si è tornato a parlare della questione puntando i riflettori sul cedimento del roll-bar della C42 del giovane debuttante in Formula 1.

Il fatto che il roll-bar abbia ceduto nei numerosi impatti che hanno avuto per protagonista proprio la monoposto dello sfortunato Guanyu Zhou, non è un’eventualità così diffusa tanto che la FIA ha già aperto un’inchiesta interna per provare a trovare una soluzione alla vicenda e soprattutto per indagare sulle motivazioni che hanno condotto al cedimento. Il ruolo che doveva essere svolto dalla struttura del roll-bar è stato “preso in prestito” dall’Halo che ha letteralmente salvato la vita a Guanyu Zhou, uscito praticamente illeso dalla monoposto che ha terminato la sua corsa al di là delle barriere e davanti alla rete che proteggeva le tribune.

Frederic Vasseur ha discusso dei valori che ha dovuto sostenere il roll-bar della C42 di Guanyu Zhou

Sulla vicenda è quindi intervenuto il team principal dell’Alfa Romeo F1 Team, Frederic Vasseur, il quale ha discusso dell’accaduto durante la conferenza stampa di apertura dell’evento austriaco. Vasseur ha infatti ammesso che anche all’interno dell’Alfa Romeo F1 Team si sta indagando sulla commistione di cause che ha portato al cedimento del roll-bar installato sulla C42 di Guanyu Zhou.

Il team principal ha ammesso che l’indagine che il team sta conducendo sarà poi condivisa con la FIA. Intanto pare sia emersa già una prima motivazione che ha condotto al cedimento; pare che “il carico fosse due volte superiore a quello utilizzato in fase di test”, ha ammesso lo stesso Vasseur. Attualmente, i requisiti richiesti in fase di test alla struttura primaria del roll-bar sono necessari per sostenere carichi equivalenti a 60 kN lateralmente, 70 kN longitudinalmente e 105 kN verticalmente.

Emerge quindi che la principale causa andrebbe imputata ad un limite strutturale effettivamente superato dalla crudezza dell’impatto, dato “che è possibile trovare sempre qualcosa di più consistente a livello di forze applicate” ha aggiunto ancora Vasseur. La volontà è ora quella di agire per trovare una soluzione rapida utile per migliorare i valori di sicurezza richiesti alla struttura. In ogni caso, il fatto che Guanyu Zhou sia uscito praticamente indenne dal pauroso incidente ha permesso a Frederic Vasseur di tirare un sospiro di sollievo alla fine di domenica scorsa. Vasseur ha anche ammesso che sebbene, nel momento della sua introduzione obbligatoria, non era “il più grande fan dell’Halo” oggi deve ringraziare quella misura di sicurezza.