Ram starebbe pensando di produrre anche in Europa

La “Rivoluzione Ram” sta arrivando, afferma Mike Koval Jr., CEO del marchio americano di Stellantis, con un concept pickup elettrico che si chiamerà proprio revolution è che sarà svelato questo novembre e il furgone commerciale ProMaster completamente elettrico che verrà lanciato l’anno prossimo.

Ram potrebbe espandere la sua produzione anche in Europa

Il pickup elettrico 1500 di serie non sarà disponibile fino al 2024, ma se la domanda iniziale per il furgone elettrico è indicativo, Ram spera di vendere 1 milione di veicoli nel 2024, ha detto Koval nelle scorse ore.

Per raggiungere gli obiettivi di Ram, Koval sta cercando modi per aumentare la produzione nello stabilimento di Saltillo Van Assembly in Messico, dove verrà costruito anche il ProMaster elettrico. Il CEO ha anche detto che la sua azienda sta esaminando la possibilità di produrre furgoni in Europa, dove altri marchi Stellantis costruiscono furgoni commerciali come Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper.

“La cosa bella di una fusione come Stellantis in cui si uniscono due società globali è che ora abbiamo accesso ai loro stabilimenti”, ha detto Koval, osservando che il marchio sta guardando due stabilimenti in Europa. “Ci sono sfide di omologazione, quindi non è facile, ma stiamo trovando modi per sfruttare quella scala per portare eventualmente più volume, perché pensiamo, specialmente su quel prodotto, l’adozione di veicoli elettrici sarà piuttosto aggressiva specie a fine decennio.

“Ma sappiamo anche che ci sarà ancora domanda o interesse per ICE, sicuramente negli Stati Uniti, quindi dobbiamo fare entrambe le cose. Dobbiamo trovare nuova capacità e stiamo cercando ovunque”.

Stellantis ha un’enorme attività di furgoni presso il suo stabilimento Sevel ad Atessa, in Italia. La società a maggio ha annunciato che stava espandendo la sua partnership di produzione di furgoni con Toyota Motor Corp. per includere un’offerta full-size che sarebbe stata costruita lì e in uno stabilimento Stellantis a Gliwice in Polonia.

Ram ha rappresentato il 40% delle vendite commerciali di Stellantis l’anno scorso, ha affermato Koval. L’azienda punta ad essere il numero 1 nelle vendite commerciali a livello globale. La natura delle operazioni di clienti commerciali come Amazon.com Inc., ha affermato, favorisce l’elettrificazione.

“Ci sarà un’adozione precoce con le imprese commerciali e di piccole dimensioni”, ha affermato Koval, “soprattutto perché hai percorsi prevedibili e cose del genere che influenzeranno naturalmente quel mercato prima che alla fine entriamo nel settore della vendita al dettaglio del mercato di massa”.

