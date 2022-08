Ferrari F50: all’asta l’esemplare appartenuto a Mike Tyson

All’inizio degli anni ‘90, le principali case automobilistiche sportive iniziarono a implementare la tecnologia della Formula 1 nelle auto stradali a un livello mai visto prima. Il primo grande passo verso questa nuova direzione arrivò nel 1992 con la McLaren F1, che aveva sotto il cofano un motore V12 aspirato e tante altre caratteristiche interessanti. Tre anni dopo e in seguito a un lungo periodo di sviluppo, il cavallino rampante presentò la Ferrari F50.

Proprio come la F1 di McLaren, anche la F50 era una supercar basata sulla tecnologia di Formula 1. Anch’essa possiede un V12 aspirato, abbinato a un cambio manuale a 6 marce tradizionale. Inoltre, viene fornita con servosterzo e freni antibloccaggio.

Ferrari F50: fra pochi giorni sarà proposta all’asta un’unità davvero speciale

Costruita attorno a un telaio leggero in fibra di carbonio, la vettura presenta sospensioni avanzate, un impianto frenante maggiorato con dischi Brembo e un cambio posteriore. Il V12 montato in posizione centrale, conosciuto internamente come Ferrari F310B, è stato sviluppato partendo dal propulsore delle Ferrari 641 F1 e 333 SP.

Il powertrain dispone di cinque valvole per cilindro, lubrificazione a carter secco e iniezione elettronica Bosch Motronic. Con una cilindrata di 4.7 litri, il motore riesce a sviluppare 520 CV di potenza a 8500 g/min, sufficienti per permettere alla Ferrari F50 di impiegare soli 3,87 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Come il suo telaio, anche la carrozzeria della supercar è stata realizzata usando materiali compositi all’avanguardia e disegnata da Pininfarina. Il corpo è stato accuratamente perfezionato nella galleria del vento. A differenza della sua diretta rivale McLaren F1, la F50 vanta un tettuccio rigido rimovibile, offrendo la possibilità di guidare all’aperto.

L’abitacolo è piuttosto minimale con fibra di carbonio a vista sparsa ovunque e sedili avvolgenti rivestiti in pelle e alcantara. Con soli 350 esemplari inizialmente previsti per la produzione, la Ferrari F50 è senza dubbio una vettura estremamente rara e difficile da trovare.

L’esemplare atteso all’astaa Pebble Beach

Tuttavia, Gooding & Company proporrà a Pebble Beach un fantastico esemplare del 1995 con telaio n°104220, che tra l’altro è appartenuta al campione dei pesi massimi Mike Tyson. Abbiamo di fronte una delle sole 55 F50 con specifiche statunitensi e dovrebbe essere venduta a una somma compresa tra 4,5 e 5,5 milioni di dollari.

Negli ultimi 20 anni, quest’auto è diventata una vera e propria supercar da collezione in quanto è l’unico modello ad avere la combinazione unica di motore V12 aspirato, cambio manuale a 6 marce, carrozzeria disegnata da Pininfarina e un’emozionante esperienza di guida a cielo aperto.

L’unità attesa l’asta è stata completata a Maranello il 13 febbraio del 1996 con una carrozzeria rivestita in Rosso Corsa. Abbiamo di fronte l’esemplare n°73 dei soli 349 costruiti complessivamente. Secondo quanto riportato dallo storico Marcel Massini, questa Ferrari F50 è stata consegnata nuova a una concessionaria ufficiale di Beverly Hills tramite Ferrari North America.

Dopo essere stata venduta nuova a un broker, è passata subito dopo a Mike Tyson. Arrivando al 2002, la vettura ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche che ne attesta l’autenticità. Negli ultimi mesi sono stati spesi circa 75.000 dollari di manutenzione, come documentato dalle varie fatture.

Oltre all’auto stessa, l’asta include il tettuccio rigido nella sua valigetta dedicata, gli attrezzi ufficiali, il kit di gonfiaggio degli pneumatici e tanto altro ancora. Infine, il suo contachilometri riporta appena 6193 miglia (9966 km) percorsi.