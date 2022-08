Ferrari richiama quasi tutte le auto vendute negli Stati Uniti dal 2005

Un numero incredibile di Ferrari deve essere richiamato a causa di un problema ai freni dovuto a un cattivo tappo del serbatoio del liquido dei freni. Il componente problematico può essere riscontrato nei veicoli che hanno lasciato la fabbrica quest’anno e sono in uso dal 2005.

Ferrari richiama quasi tutte le auto vendute negli Stati Uniti dal 2025 per un problema

In tutto, la Ferrari sta richiamando 23.555 veicoli negli Stati Uniti per sostituire il tappo del serbatoio del liquido dei freni, che potrebbe non sfiatare correttamente. Di conseguenza, all’interno del serbatoio si può creare una depressione che potrebbe far fuoriuscire fluido e portare ad una perdita parziale o totale della capacità di frenata.

Se lasciato deselezionato, un veicolo interessato da questo problema potrebbe perdere tutto il liquido dei freni e diventare incapace di fermarsi, il che aumenterebbe notevolmente la probabilità di un incidente e conseguenti lesioni. Fortunatamente, una volta che il liquido diminuisce del 50 per cento, una spia apparirà sul cruscotto e i modelli mostreranno un messaggio che dice “Livello liquido freni basso, vai dal rivenditore lentamente”. In alcuni modelli può anche suonare un segnale acustico.

Fortunatamente per la Ferrari, la soluzione a questo problema dovrebbe essere piuttosto semplice. Sostituirà semplicemente i tappi del serbatoio in tutti i veicoli interessati con un nuovo modello che è stato progettato per ventilare correttamente.

Oltre a inviare una notifica ai proprietari di entrare e far sostituire i loro tappi gratuitamente a partire dal 24 settembre, la casa automobilistica si metterà in contatto anche con i proprietari per informarli di questo problema e dire loro che se il liquido dei freni è basso la spia si accende, dovrebbero accostare non appena è sicuro farlo e contattare l’assistenza stradale per chiedere aiuto. La casa automobilistica sta anche lavorando a un nuovo messaggio da visualizzare all’interno dei veicoli quando il liquido dei freni diventa troppo basso.

