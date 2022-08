Ferrari conquista la sua prima vittoria nel China Endurance Championship

Il circuito di Ningbo ha ospitato il primo round del China Endurance Championship, che ha visto la Ferrari del team Harmony Racing conquistare il terzo posto nella gara di apertura. Nel Super GT Japan, Pacific CarGuy Racing ha continuato il suo coinvolgimento nella classe GT300.

La stagione di Harmony Racing nel China Endurance Championship è iniziata con il terzo posto nella classe GT3 Pro. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 con Alex Jiatong Liang e Alexandre Imperatori al volante ha iniziato bene il weekend al Ningbo International Circuit, con un secondo posto assoluto e il primo di classe nelle sessioni di prove libere del sabato.

Ferrari: prima vittoria per il cavallino rampante al China Endurance Championship

In gara, dopo un incidente all’inizio che ha causato una foratura, Imperatori e Liang hanno messo in scena una bella rimonta che li ha portati al terzo posto nella classe GT3 e al sesto assoluto, facendo segnare anche il giro più veloce della gara.

Nel quarto round del campionato, svoltosi sul circuito del Fuji, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Pacific CarGuy Racing, con Takeshi Kimura, Kei Cozzolino e Shintaro Kawabata, ha concluso 12ª nella classe GT300. La partecipazione della vettura n°9 è stata a rischio per problemi durante le qualifiche, ma i meccanici l’hanno sistemata in tempo per la partenza.

Nel frattempo, gli organizzatori hanno annunciato il calendario 2023, che prevede otto round. Prenderà il via dal 14 al 16 aprile al Circuito Internazionale di Okayama e si concluderà al Mobility Resort Motegi dal 3 al 5 novembre.

Nel mezzo, le altre tappe si svolgeranno al Fuji Speedway (2-4 maggio), Suzuka (2-4 giugno), ancora Fuji (4-6 agosto), di nuovo a Suzuka (25-27 agosto), Sportsland Sugo ( 8-10 settembre) e Autopolis (29 settembre-1 ottobre).

Il prossimo evento nel 2022, il quinto round della stagione, si svolgerà dal 27 al 28 agosto a Suzuka.