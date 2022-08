La Kimera EVO37 sbarca negli Stati Uniti

La Kimera EVO37 si appresta a sbarcare negli Stati Uniti d’America. Il primo esemplare della specie a finire oltreoceano troverà posto, a partire dalla prossima settimana, nel garage di un cliente californiano, che ha già dato un soprannome al suo giocattolo ispirato alla mitica Lancia Rally 037: “Edda”.

Un omaggio al soprano Edda Dell’Orso, virtuosa interprete delle composizioni di Ennio Morricone, grande mito musicale del fortunato acquirente di questo esemplare in tinta azzurra, oro e carbonio. L’auto avrà subito un impegno da sostenere: la partecipazione al mitico Monterey Car Week, dove non faticherà a guadagnare una grande dose di attenzioni. Qui sarà impegnata in una serie di appuntamenti, statici e dinamici.

Presto altre vetture della stessa famiglia, destinata a prendere forma in 37 unità, dovrebbero giungere negli USA. Pochi esemplari, a questo punto, sono rimasti disponibili per i potenziali acquirenti: la stragrande maggioranza degli altri sono già stati venduti. La Kimera EVO37 trae le proprie origini dal passato. Punta, infatti, a far rinascere idealmente un’icona dell’automobilismo mondiale, portandola al massimo sviluppo prestazionale possibile, come se la vettura d’epoca fosse stata concepita oggi, con la conoscenza e le tecnologie dei nostri giorni.

Un restomod chiamato Kimera EVO37

Sua fonte di ispirazione, come già detto, è stata la mitica Lancia Rally 037. Ecco perché al suo sviluppo ha concorso anche Miki Biasion. Il risultato degli sforzi progettuali è una vettura chiaramente ispirata nel look alla gloriosa auto da corsa cui rende omaggio. Le tecnologie scelte sono al passo coi tempi.

Cuore pulsante di questa “fuoriserie” stradale è un motore a quattro cilindri, da 2 litri di cilindrata, che grazie al compressore volumetrico e al turbocompressore di cui dispone eroga una potenza massima di oltre 500 cavalli, con un picco di coppia di 550 Nm.

Il tutto interpretato come un’evoluzione naturale del modello originario: la già citata Lancia Rally 037. Per questo il restomod dell’ultima gruppo B a due ruote motrici vincitrice di un titolo mondiale ha coinvolto aziende e nomi di grande importanza. Su tutti quello di Miki Biasion. Kimera EVO37 vuole rappresentare il punto d’incontro ideale fra l’auto da rally e la vettura stradale, in un quadro dove la celebrazione del passato si sposa con la tecnologia e l’approccio stilistico dei nostri tempi. A volere il modello è stato Luca Betti.