Peugeot 208: aumenta di prezzo ad agosto la versione 1.0

La Peugeot 208 con motore da 1 litro è diventata molto più costosa ad agosto in Brasile, registrando un aumento fino a 3000 R$, seguendo così l’attuale tendenza dei prezzi in costante rialzo per le auto nuove.

Meno di un mese fa, la 208 1.0 ha subito il suo primo aumento di prezzo e ora parte da 79.990 R$ (15.283 euro) contro 76.990 R$ (14.709 euro) nella versione Like, in aumento di 3000 R$ (573 euro). L’allestimento Style, anch’esso equipaggiato con il motore 1.0, è passato da 82.990 R$ (15.856 euro) a 83.990 R$ (16.047 euro), con un aumento di 1000 R$ (191 euro).

Peugeot 208: la versione con motore da 1 litro adesso costa di più in Brasile

Le altre versioni della hatch compatta prodotte in Argentina rimangono le stesse, con la variante Active 1.6 AT che non ha ricevuto una variazione di prezzo come a luglio. Della gamma, solo gli allestimenti Allure e Griffe hanno mantenuto i loro prezzi originali.

Il cambio di prezzo sulla Peugeot 208 andrà a beneficio di un altro veicolo di Stellantis, la nuova Citroën C3, che arriverà presto nelle concessionarie. Il riposizionamento del prezzo lascia la strada aperta alla C3, che ancor prima di essere lanciata, mostra di avere le caratteristiche per restare al di sotto della 208.

In questo modo, Stellantis evita di posizionare allo stesso livello la nuova C3 e la 208, assicurando così un buon inizio di carriera alla terza generazione della hatch di Citroën.

Nel caso della Peugeot 208, le versioni entry-level rappresentano già il 60% delle vendite complessive, spinte dal Firefly a tre cilindri e sei valvole da 1 litro. Questo propulsore riesce ad erogare 71 CV e 101 Nm di coppia massima con benzina e 75 CV e 106 Nm con etanolo.

Ben equipaggiata già nella versione Style con un look personalizzato, la Peugeot 208 1.0 attira l’attenzione del consumatore.

Di seguito riportiamo i prezzi nel dettaglio: