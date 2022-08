Peugeot 208 minaccia la leadership di Fiat Cronos in Argentina

Dopo un risultato negativo a giugno, il mese scorso il mercato argentino è tornato a crescere. Con 36.035 nuovi veicoli venduti a luglio, secondo Acara, ente che rappresenta le concessionarie nel Paese, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 è stata del 17,3%. Il cumulato (231.968), negativo fino al mese precedente, è ora in crescita del 1,6 per cento. In questo contesto Fiat Cronos e Peugeot 208 risultano essere le due auto più vendute.

Fiat Cronos: la berlina della casa italiana è l’auto più venduta in Argentina anche a luglio ma Peugeot 208 si avvicina pericolosamente

Tra le case automobilistiche, il predominio di Toyota (8.416) è rimasto. Ad eccezione di gennaio, quando l’attuale vice-leader Fiat (5.109) era n. 1, il marchio giapponese comanda il mercato da maggio dello scorso anno. Fiat, tra l’altro, stava per perdere anche la 2a posizione contro Volkswagen (5.083). Peugeot, con 3.739 unità, ha superato Chevrolet (3.002) nella contesa per il 5° posto. 10°, Jeep (689) ha subito un calo di oltre il 37%.

Nella disputa tra modelli, la berlina Fiat Cronos (2.975), pur essendo l’unico modello nella top 10 con un risultato negativo (-19 per cento rispetto allo scorso anno), ha raggiunto negli ultimi 19 mesi il suo 17° primato. Anche in questo caso, però, non è stato facile mantenere il comando: con una crescita di oltre il 100%, la Peugeot 208 (2.761) era molto vicina. Vice nei due mesi precedenti, Toyota Hilux (2.412) ha completato il podio, seguita dalla Volkswagen Amarok (2.130).

Dunque il gruppo Stellantis può brindare piazzando ben due auto nelle prime due posizioni tra le auto più vendute in Argentina nel mese di luglio del 2022. Peugeot 208 si avvicina sempre di più a Fiat Cronos e nei prossimi mesi potrebbe avvenire il sorpasso.

