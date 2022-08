Jeep presenta le nuove spazzole tergicristallo ad alte prestazioni

I possessori di Jeep Wrangler e Gladiator possono avere una visuale più pulita del sentiero o della strada con le nuove spazzole tergicristallo ad alte prestazioni del team Jeep Performance Parts di Mopar che puliscono rapidamente il parabrezza con meno liquido lavavetri.

Jeep: ecco le nuove spazzole tergicristallo ad alte prestazioni per Wrangler e Gladiator

L’elemento chiave dei nuovi tergicristalli ad alte prestazioni di Jeep sono 12 fori tagliati al laser lungo ciascuna lama, che creano getti bagnati che rilasciano liquido lavavetri per l’intera lunghezza, inondando il vetro sporco del parabrezza mentre la lama viaggia lungo il suo arco. Sporco e detriti vengono lavati via al primo colpo.

Con gli ugelli di spruzzatura standard del veicolo disabilitati, il sistema JPP utilizza meno liquido lavavetri riducendo al minimo i “secondi ciechi” del parabrezza allagato durante la guida.

“Le nostre nuove e innovative spazzole tergicristallo ad alte prestazioni JPP ripristinano rapidamente la visibilità mentre affrontano i percorsi più difficili mantenendo il liquido lavavetri al suo posto, sul vetro”, ha affermato Mark Bosanac, vicepresidente senior per il Nord America, assistenza, ricambi e assistenza clienti Mopar.

“Perfette per la guida fuoristrada o su strada, le nostre nuove spazzole tergicristallo ultra-capaci sono solo uno degli oltre 500 componenti e accessori di qualità testati e supportati in fabbrica nel nostro portafoglio Jeep”.

Il kit tergicristallo ad alte prestazioni JPP (codice Mopar PW100013AB) è ora disponibile negli Stati Uniti e in Canada (prossimamente in altri mercati) per i modelli Jeep Wrangler e Gladiator 2018 e più recenti. Il kit contiene bracci, lame e tubi necessari per l’installazione iniziale, nonché un set di lame di ricambio. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense è di $ 140 . Consulta l’ e-Store Mopar per maggiori informazioni o per acquistare.

