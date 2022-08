Dodge, Jeep, Ram: Stellantis conferma novità importanti nei prossimi mesi

In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del primo semestre del 2022, il gruppo Stellantis ha anticipato che nel corso dei prossimi mesi ci saranno novità importanti per tre dei suoi brand più famosi: Dodge, Jeep e Ram.

Stellantis prepara annunci importanti nei prossimi mesi per Dodge, Jeep e Ram

I tre marchi di Stellantis faranno grandi annunci sulle prossime offerte elettriche nel corso dei prossimi mesi. Dodge dovrebbe essere il primo a muoversi. Infatti alcune importanti rivelazioni dovrebbero essere effettuate nel corso di uno spettacolo speciale durante la sua Speed ​​Week a Detroit ad agosto, tra la Roadkill Nights e la Woodward Dream Cruise. Sembra che sia confermato con la presentazione di una muscle car per adesso e una per il futuro.

La prima presentazione dovrebbe avvenire il 16 agosto e sarà la nuova Dodge Hornet PHEV, la versione Dodge dell‘Alfa Romeo Tonale PHEV. Quest’ultima che debutterà a novembre utilizza il propulsore della Jeep Compass 4xe e produrrà un totale di 275 CV. Non vediamo l’ora di scoprire se in Stellantis hanno deciso che la versione Dodge debba garantire ancora più cavalli e lo stesso pacco batteria o il pacco Compass più piccolo.

Il veicolo “Futuro” di cui si parla e che dovrebbe debuttare il giorno dopo dovrebbe essere. la concept car della futura Dodge Challenger elettrica. Dati due dei motori più potenti di Stellantis inseriti nella piattaforma STLA Large, una potenza di 800 cavalli sembra probabile per questo veicolo. La versione di produzione non è prevista per la vendita fino alla fine del 2023, quindi il modello che vedremo in futuro negli showroom sarà probabilmente leggermente diverso da quello che vedremo la prossima settimana.

È il turno di Jeep che finalmente darà notizie importanti sulla commercializzazione anche in Nord America delle versioni ibride dei suoi SUV. Ciò dovrebbe significare notizie importanti su Renegade 4xe e Compass 4xe previsti negli Stati Uniti nel 2024 e un Gladiator 4xe l’anno successivo. Anche i piani di elettrificazione di Wagoneer e Cherokee potrebbero essere in programma. Inoltre Jeep lancerà ad inizio 2023 il suo primo modello completamente elettrico: Jeep B-SUV.

Infine per quanto riguarda Ram, la casa americana nei prossimi mesi dovrebbe fornire importanti aggiornamenti sulla sua Rivoluzione elettrica. Ci potrebbe essere la rivelazione di Ram Promaster BEV, un furgone che potrebbe combinare anni di esperienza del Fiat Ducato Electric e del Peugeot E-Boxer che hanno servito flotte in Europa. Questo modello dovrebbe disporre di una batteria da 79 kWh, quattro modalità di guida e la possibilità che il veicolo ottenga una porta laterale per flotte di consegna come quella di Amazon.

Naturalmente, il pickup Ram elettrico sarà un prototipo che pur guardando nella direzione del prodotto finale, non rappresenterà il modello di produzione. Vedremo dunque cos’altro trapelerà nelle prossime settimane su queste importanti novità per Jeep, Dodge e Ram.

