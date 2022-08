Peugeot resta il brand in più rapida crescita in Brasile

Peugeot continua ad aumentare le sue vendite nel 2022 in Brasile. La casa del Leone ha conquistato una quota di mercato pari al 2,5% e una crescita del 67% con 25.180 unità vendute da gennaio a luglio 2022.

Nello stesso periodo del 2021 aveva immatricolato 15.043 veicoli. Questo importante risultato raggiunto mantiene Peugeot come la casa automobilistica in più rapida crescita (in termini di percentuale) nel mercato automobilistico brasiliano mentre il mercato ha registrato un calo delle vendite del 13%.

Peugeot: da gennaio a luglio ha conquistato una crescita del 67%

Soltanto a luglio sono state vendute 3495 vetture Peugeot, un aumento pari al 14% rispetto alle immatricolazioni registrate nello stesso mese del 2021 (3074) e una quota di mercato totale del 2,1%.

La Peugeot 208 si conferma ancora una volta il modello del brand francese in più rapida crescita nel segmento B delle hatch, sia in percentuale che in volume. In tutto l’anno, lo storico marchio francese ha registrato il 133% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, con 17.885 esemplari venduti. Parliamo di una differenza di oltre 10.195 veicoli. Rispetto al solo mese di luglio, l’aumento delle vendite della 208 è stato del 71% (luglio 2022: 2803 – luglio 2021: 1637).

L’arrivo del nuovo motore Firefly da 1 litro per la Peugeot 208 si riflette indubbiamente sui buoni risultati del marchio. Lanciata di recente sul mercato, le vendite della Peugeot 208 1.0 rappresentavano il 60% del volume totale. Infine, il modello è al quinto posto nella classifica dei best seller del segmento B delle hatch, nei risultati del mese e anche dell’anno.