Abarth Pulse: arrivano le prime impressioni dal Brasile

L’Abarth Pulse è l’ultimo modello svelato da Fiat in Brasile, dove Stellantis vede spazio per SUV dall’impronta sportiva e lo Scorpione debutta per inaugurare una nuova fase della sua storia. Il modello è già stato mostrato in varie immagini teaser, ma solo ora la stampa locale ha potuto vedere il nuovo modello dal vivo e stare sul sedile del passeggero per avere un’idea delle prestazioni offerte. I siti Web brasiliani di settore più famosi hanno avuto la possibilità di testarlo sul circuito di Interlagos.

Sviluppato in Brasile, il Fiat Pulse by Abarth è il primo modello al di fuori dall’Italia ed è nelle fasi finali di sviluppo, con un lancio previsto nell’ultimo trimestre del 2022. Il SUV sportivo arriverà sul mercato brasiliano con il motore GSE Turbo da 1.3 litri da 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo, oltre a 270 Nm di coppia massima.

Abarth Pulse: il primo SUV dello Scorpione guidato dai media brasiliani

Con gli stessi numeri del pick-up Toro, l’Abarth Pulse propone una diversa taratura di potenza e coppia, unici per un crossover sportivo del suo segmento. Lo storico brand torinese non ha ancora rivelato i dati esatti riguardanti le prestazioni, ma sostiene che impiega meno di 8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 210 km/h.

Con un cambio automatico a 6 rapporti, il primo SUV di Abarth ha un programma che modifica anche i parametri del box, con modifiche diverse rispetto ad altri veicoli dotati dello stesso propulsore.

In Brasile, la versione più sportiva del Pulse sarà il primo prodotto di Abarth nel grande paese sudamericano, che avrà una propria rete di concessionarie, una gamma di accessori e altri prodotti e servizi e un programma di fidelizzazione per clienti e appassionati.

In precedenza, Abarth era presente in Brasile solo come versione di alcuni modelli Fiat, ma ora avrà una struttura localizzata con prodotti realizzati localmente. Oltre all’Abarth Pulse, è previsto l’arrivo dell’Abarth Fastback.

Il nuovo Abarth Pulse è stato appositamente personalizzato per riflettere l’essenza del marchio italiano, fondato da Carl Abarth. Presenta un frontale simile nell’aspetto al Fastback, compreso lo stesso paraurti, con prese d’aria verticali alle estremità e una griglia inferiore con spoiler e dettagli rossi.

Dotata di fendinebbia a LED, l’Abarth Pulse ha un’esclusiva calandra con il logo dello scorpione e la bandiera Fiat. Con un’apertura aggiuntiva sotto la griglia, oltre ai fari full LED e all’applicazione che imita la fibra di carbonio, il SUV compatto sportivo ha calotte degli specchietti retrovisori esterni rosse, tetto e montanti neri e cerchi sportivi da 17”.

Questi ultimi presentano una finitura nera lucida mentre sul retro c’è un’antenna a pinna, così come il deflettore dell’aria. Con le strisce decorative rosse, l’Abarth Pulse attira l’attenzione anche per le pinze freno e i dischi ventilati posti anteriormente. Posteriormente, invece, troviamo dei freni a tamburo.

Non visibile da fuori, Abarth garantisce una taratura differenziata di telaio e sospensioni rispetto al modello standard. Il paraurti posteriore ospita un doppio scarico cromato e un diffusore che può supportare un fendinebbia aggiuntivo.

Ecco l’abitacolo

Passando all’abitacolo, Fiat ha ricoperto il cruscotto e i sedili, lasciando solo il quadro strumenti digitale configurato con la presentazione di Abarth, il cui nome è ben stampato sul retro. Il display presenta dettagli estetici in ​​rosso con un indicatore della percentuale di potenza utilizzata.

Il volante con palette del cambio ha la modalità Sport ed è rifinito in pelle con cuciture rosse mentre il centro è stato rivestito. La leva del cambio automatico è la stessa del Fiat Pulse, così come i comandi automatici del climatizzatore e il display touch da 10 pollici per il sistema di infotainment, che trasmette le immagini della retrocamera.

Nel complesso, il look attira l’attenzione sulla personalizzazione, incentrata sulle prestazioni, con interni ancora con un’aria di mistero. Sul circuito di Interlagos, i media brasiliani hanno provato il nuovo Abarth Pulse con Ricardo Dilser, Head of Product Communication di Stellantis LATAM.

Il SUV sportivo parte senza intoppi, indicando una buona potenza erogata alle ruote, dotate di pneumatici 215/50 R17. Con eccellenti capacità di accelerazione, il modello ha un’impostazione delle sospensioni più rigida.

Infine, un altro aspetto importante è la ripresa che avviene in brevissimo tempo, con grande capacità di accelerazione, oltre che di frenata, anche utilizzando i freni a tamburo sul retro.