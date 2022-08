Maserati GranTurismo Folgore: nuove foto spia a poco dal debutto

Il debutto ufficiale della Maserati GranTurismo Folgore è previsto in autunno. Già ora, però, grazie alle foto postate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit abbiamo la possibilità di mettere gli occhi sulla declinazione 100 per cento elettrica della nuova generazione del rinomato modello del Costruttore emiliano. A tal proposito, i profili social offrono uno sguardo inedito, sotto forma di interessanti foto spia, ritraenti un modello del preannunciato veicolo.

Maserati GranTurismo Folgore: nuove immagini inedite della versione 100 per cento elettrica

Al di là della Maserati GranTurismo Folgore, la Casa automobilistica del Tridente sta attraversando, così come qualsiasi altro brand del gruppo Stellantis, una fase caratterizzata da forti cambiamenti. Il gruppo diretto da Carlos Tavares ha spiegato a chiare lettera la volontà di elettrificare la propria gamma da qui al 2030. Gli obiettivi sono belli che definiti: entro la fine del decennio tutte le auto commercializzate nel Vecchio Continente saranno BEV, mentre negli States corrisponderanno al 50 per cento del totale.

L’input fornito dall’UE, secondo cui a partire dal 2035 non sarà più possibile commercializzare modelli ICE, ovvero a combustione termica, ha forse dato l’impulso decisivo a un processo di transizione energetica inevitabile. Senza aspettare tanto, il conglomerato italo francese mira ad attrezzarsi nei prossimi anni. La sensibilità dimostrata dal pubblico verso il tema della sostenibilità è già un motivo di per sé sufficiente a velocizzare le operazioni.

Maserati Grecale Folgore costituirà, perciò, il terzo grande pilastro di questo 2022 per il brand. In precedenza, lo ricordiamo, la compagnia ha rivelato il suv di segmento D Maserati Grecale a marzo, mentre due mesi dopo è giunto il momento della Maserati MC20 Cielo, la declinazione scoperta della MC20.

In totale la Maserati GranTurismo Folgore erogherà una potenza superiore ai 1.200 CV per via dei tre propulsori elettrici, con una batteria alimentata a 800 Volt e la trazione integrale. Come già lo si era intuito in precedenti occasioni, dal punto di vista del design non ci saranno stravolgimenti rispetto al modello base. Ma la caratterizzazione estetica rappresenterà una specie di evoluzione delle precedenti versioni.

Naturalmente, saranno presenti alcuni dei tratti caratteristici delle new entry della gamma. In ogni caso, attendiamo delucidazioni in merito dalla stessa azienda.