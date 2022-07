Stellantis Tychy: produzione in calo ma situazione destinata a migliorare

Il Samar Automotive Market Research Institute ha fornito qualche indicazione più precisa sulla situazione e sulle statistiche dello stabilimento Stellantis di Tychy. Come si legge in sintesi, lo stabilimento FCA Poland di Tychy ha prodotto 77.038 vetture nel primo semestre 2022, 27.693 unità in meno rispetto a fine giugno 2021. Da gennaio a giugno 2022, 50.325 Fiat 500 hanno lasciato le linee di produzione dello stabilimento in Slesia, rispetto alle 66.956 unità dello stesso periodo dell’anno scorso.

Stellantis: a Tychy produzione in calo ma la situazione cambierà con l’arrivo dei tre SUV compatti

Il risultato dell‘Abarh 595 di quest’anno dopo la prima metà dell’anno è di 6.509 unità (10.204 nel 2021). Anche Lancia Ypsilon ha registrato una diminuzione del numero di vetture prodotte. Da gennaio a giugno 2022, 20.204 esemplari di questo modello (in meno di 7.367) hanno lasciato la fabbrica della casa Stellantis.

Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Polonia: “Ci siamo abituati al fatto che la domanda di city car da parte di Tychy non segue le tradizionali tendenze di mercato del ciclo di vita del prodotto. Il volume di produzione dei modelli Seicento e Panda II è stato praticamente costante durante i molti anni della loro produzione. Lo stesso vale per il modello Fiat 500. Tuttavia, gli ultimi due anni hanno cambiato il mondo automobilistico che conosciamo da decenni. In primo luogo, è stato il COVID-19 ad avere un impatto, e ora sono le continue difficoltà di accesso ai componenti a determinare il volume di produzione, non gli ordini dei clienti – lo stabilimento di Tychy ne ha migliaia nel suo portafoglio – afferma Rafał Grzanecki.

“La situazione però dovrebbe cambiare radicalmente in futuro. Presto a Tychy verranno assemblati tre nuovi modelli di auto Jeep, Alfa Romeo e Fiat. Per quanto riguarda la Jeep, i preparativi sono in pieno svolgimento. I primi corpi stanno già lasciando la catena di montaggio finale. Quest’anno, come previsto, prevediamo di avviare una produzione di massa regolare” ricorda Rafał Grzanecki. Anche i preparativi per il lancio dei B-SUV per Fiat e Alfa Romeo procede secondo i piani.

