Leclerc tornerà ancora più “affamato” dopo la pausa estiva

Mattia Binotto ha dichiarato che Charles Leclerc tornerà dalla pausa estiva “ancora più affamato” dopo una prima parte di stagione deludente. Leclerc e Ferrari sono stati senza dubbio i più forti in griglia con più pole position di tutti i loro concorrenti, ma mentre Red Bull e Max Verstappen sono stati, per la maggior parte, protagonisti nelle gare, lo stesso non si può dire per la Scuderia del cavallino rampante.

Per Binotto Leclerc tornerà dalla pausa estiva con ancora più voglia di vincere

Errori strategici e di affidabilità hanno portato il pilota monegasco lontano da posizioni di testa in tre occasioni, mentre il monegasco ha commesso due errori suoi. Il risultato delle difficoltà è che Verstappen detiene un vantaggio di 80 punti su Leclerc nella classifica piloti di F1, mentre la Ferrari è a 97 punti dalla Red Bull nel campionato costruttori.

Con tre settimane di assenza dalla pista durante la tradizionale chiusura estiva della F1, la scuderia di Maranello avrà l’opportunità di riorganizzarsi in vista delle ultime nove gare della stagione.

“Certo è un’occasione per provare a riposarsi, per rilassarsi, per tornare ancora più affamato e per continuare a costruire per la squadra, costruendo per se stesso e passo dopo passo per guardare ogni singola gara come una occasione per vincere.”

“E penso che stiamo vincendo e perdendo insieme. L’Ungheria non è stata una grande gara perché le ultime gare non sono state grandiose per noi, ma penso che ci sia ancora molto potenziale. Dobbiamo concentrarci prima di tutto per capire le ragioni degli errori in Ungheria, affrontarli e tornare ancora più forti” ha concluso il numero uno della scuderia del cavallino rampante.

Ti potrebbe interessare: Binotto: il team principal della scuderia di Maranello pensa sia possibile per la Ferrari vincere tutte e 10 le gare rimaste