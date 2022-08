Jeep Gladiator ha debuttato finalmente in Brasile

Finalmente ieri 4 agosto ha debuttato ufficialmente in Brasile il pickup Jeep Gladiator. Da molto tempo si parlava del suo arrivo in quel mercato e finalmente nelle scorse ore questo debutto si è concretizzato.

Jeep Gladiator debutta finalmente in Brasile dopo una lunga attesa

“Il Jeep Gladiator Rubicon è l’unico pickup al mondo a offrire il vero design Jeep, la leggendaria capacità fuoristrada 4×4 e la capacità di esplorare la massima libertà all’aperto allo stesso tempo. È una grande soddisfazione poter estendere al consumatore brasiliano l’offerta di un pickup vigoroso, versatile, funzionale dotato di tutta la robustezza richiesta dalla categoria, caratteristiche che traducono l’anima Jeep nella sua essenza”, ha commentato Alexandre Aquino, Jeep Vicepresidente per il Sud America.

Disponibile per il Brasile nella configurazione Rubicon, che è la massima espressione dell’eredità e del DNA del marchio Jeep, il pickup Jeep Gladiator diventa una fonte inesauribile di avventure e sensazioni senza precedenti per chi ha uno spirito esplorativo e desiderava un pickup capace di guidarli lungo un sentiero inesplorato. Un modo nuovo e senza precedenti di scrivere storie, ovunque, indipendentemente dal tempo e dal tipo di terreno.

“Offriremo ai nostri clienti brasiliani il pickup più capace mai prodotto dal marchio. Un pickup che porta tutto il DNA e l’autenticità di Jeep e arriva a completare una gamma di veicoli che già ci pone in una posizione di rilievo nel mercato brasiliano. Il nuovo Jeep Gladiator Rubicon è un pickup che ridefinirà il segmento, portando tecnologie senza precedenti in Brasile e sarà venduto in tutte le nostre concessionarie del Paese”, commenta Everton Kurdejak, Senior Vice President of Commercial Operations di Jeep per il Brasile.

Il nuovo pickup Gladiator 2022 viene fornito con una garanzia di 3 anni e sarà disponibile per i clienti da agosto presso tutte le concessionarie Jeep del paese con un prezzo suggerito di R$ 499.990

