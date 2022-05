Jeep Gladiator Rubicon completa i test prima del debutto in Brasile

Jeep non ha ancora confermato la data di lancio del nuovo Jeep Gladiator, ma sappiamo che arriverà in Brasile nel corso del 2022. Dovrebbe essere il pick-up più costoso disponibile nel mercato brasiliano e i suoi prezzi dovrebbero superare i 457.000 R$ (85.657 euro) del Ram 1500 Rebel.

La fase promozionale del Gladiator è già iniziata nel grande paese sudamericano e ora il marchio americano è sponsor del programma No Limite di Globo che ha già mostrato il modello usato da supporto per i partecipanti al reality.

Jeep Gladiator Rubicon: un nuovo prototipo senza camuffato è stato avvistato in Brasile

Il pick-up è stato testato in Brasile dalla metà del 2021 e ora gli ingegneri di Stellantis stanno ultimando i test su strada in modo che sia pronto per il suo debutto ufficiale. Nelle scorse ore, i media brasiliani hanno condiviso una serie di nuove foto spia che mostrano un prototipo senza camuffamento del modello nella versione Rubicon, che sarà venduta proprio in Brasile.

Sotto il cofano avrà il motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 289 CV e una coppia massimo di 352 Nm. Il powertrain sarà abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Proprio come la Wrangler, il Jeep Gladiator Rubicon può avere tetto e portiere rimovibili così da permettere agli occupanti di avere una pura esperienza di guida a cielo aperto. A differenza del fuoristrada, però, il Gladiator verrà offerto solo nella versione a doppia cabina a quattro porte.

Sappiamo già che il modello presenta un corpo con dimensioni di 5,53 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza, 1,93 metri di altezza e un passo di 3,48 metri. La capacità di carico proposta è pari a 770 kg.

A distanza di 60 anni dal lancio del modello originale, che lasciò il segno nel segmento dei pick-up, adesso lo storico marchio americano è pronto a ritornare con la nuova generazione, con l’obiettivo di ripetere il successo iniziato con l’iconica Willys. Sarà un veicolo più moderno, capace e versatile che mai, proponendo tecnologie senza precedenti nel segmento, maggiori capacità off-road e l’esclusivo DNA avventuroso tipico di Jeep.

Un’altra novità che troveremo a bordo del veicolo è la fotocamera frontale off-road la quale permetterà agli avventurieri di affrontare qualsiasi sfida a testa alta, superando tutti gli ostacoli. Il modello ripete gli attributi già affermati del marchio di Stellantis e aggiunge la versatilità di un pick-up per offrire ancora più possibilità di avventura ed essere il nuovo punto di riferimento nel segmento 4×4.

Ricordiamo che in Italia il Jeep Gladiator viene proposto attualmente solo nell’allestimento Overland che prevede, tra le altre caratteristiche, il sistema di infotainment Uconnect Radio con display touch da 8.4 pollici e navigatore, cerchi in lega bicolore da 18”, impianto audio Alpine da 552W composto da nove altoparlanti e quadro strumenti con schermo TFT a colori da 7 pollici.