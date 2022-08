Jeep Grand Wagoneer, Cherokee L e Wrangler si aggiudicano importanti premi

Il gruppo Stellantis protagonista ai NEMPA Winter Driving Awards 2022. Il nuovo Jeep Grand Wagoneer è stato nominato SUV invernale ufficiale del New England Press Association, mostrando le sue capacità per tutte le stagioni. Ram 1500, per il secondo anno consecutivo è stato nominato pickup ufficiale invernale del New England.

Jeep e RAM importanti premi dalla New England Motor Press Association

Durante i mesi da novembre a marzo, i giornalisti del NEMPA hanno messo alla prova i veicoli di numerosi produttori nel rigido clima invernale del New England. I vincitori emergono in un evento di un giorno in cui sono stati svolti numerosi test presso la sede della NEMPA a Middleborough, nel Massachusetts.

“Jeep Grand Wagoneer stabilisce il nuovo standard per i SUV di lusso”, ha affermato John Paul, presidente della New England Motor Press Association. “Ha tutto il necessario per affrontare la strada meno percorsa con un massimo di 510 cavalli e la capacità di trainare fino a 9.850 libbre circondando i suoi passeggeri nel lusso.”

“Il Ram 1500 ha prevalso nella categoria dei pickup con le sue cinque scelte di motore, tra cui un HEMI da 6,2 litri sovralimentato, due versioni ibride leggere e sospensioni pneumatiche a quattro angoli disponibili che non solo rendono più fluida la guida, ma aiutano a migliorare l’efficienza. Nella competizione dei SUV di taglia media, la nuova Jeep Grand Cherokee L è risultata essere la vincitrice con una terza fila disponibile e posti a sedere fino a sette, oltre alla capacità di affrontare le situazioni fuoristrada più difficili. E la leggendaria Jeep Wrangler ha dimostrato ancora una volta di essere abbastanza resistente per vincere nella categoria dei SUV compatti”.

Grand Wagoneer fa la sua prima apparizione nella competizione di guida invernale NEMPA, ottenendo una grande vittoria per il marchio. Basandosi su una ricca eredità di artigianato americano premium, offrendo un nuovo livello di comfort, leggendaria capacità 4×4 e servizio clienti, Grand Wagoneer forgia un nuovo percorso che definisce il nuovo standard di raffinatezza, autenticità e mobilità moderna.

Offrendo un’esperienza cliente unica e premium, Grand Wagoneer rappresenta un SUV capace, innovativo e autentico con spunti di design e tecnologia premium a una nuova gamma di clienti distintivi e di successo. Combinando questi attributi con forti credenziali da SUV, Grand Wagoneer si basa sul SUV premium originale definendo la prossima generazione di un’icona americana.

Ram 1500 conquista il premio NEMPA top truck per la seconda volta in due anni. Il modello è il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza, prestazioni e praticità con caratteristiche mai offerte prima in un pickup.

Come il SUV più premiato di sempre, la gamma Jeep Grand Cherokee abbraccia cinque generazioni e ora include il Grand Cherokee L a tre file. La Grand Cherokee L ha debuttato nel 2021 per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep che hanno chiesto più spazio e funzionalità. Progettata per massimizzare il comfort generale dei passeggeri offre una capacità della terza fila senza compromessi e un maggiore volume di carico con posti a sedere per un massimo di sette passeggeri.

L’iconica Jeep Wrangler, il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, offre capacità fuoristrada impareggiabili ed è prodotta con oltre otto decenni di esperienza ingegneristica 4×4. Le opzioni di powertrain includono un Pentastar V-6 da 3,6 litri, un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri, un V-8 da 6,4 litri e il primo Wrangler 4xe elettrificato, che utilizza un motore turbo da 2,0 litri, due motori elettrici motori e un pacco batteria ad alta tensione per fornire 40 km di autonomia completamente elettrica.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass: anche ad agosto è disponibile a 229 euro al mese con manutenzione