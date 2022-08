Stellantis Messico registra importante crescita delle vendite a luglio

Arrivano buone notizie per Stellantis dal Messico. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha registrato la vendita a luglio di 4.993 unità. Questo dato rappresenta una crescita dell’8 per cento rispetto al mese di luglio del 2021. Il marchio con il maggior numero di vendite del gruppo è stato Ram. La casa automobilistica americana ha registrato la vendita di 1.615 unità, una crescita del 3 per cento rispetto a luglio 2021.

Stellantis: ecco come sono andate le cose in Messico per i suoi brand a luglio 2022

Ram 4000 e Ram ProMaster hanno registrato le migliori vendite di luglio di sempre. Ram 700 ha registrato una crescita del 26 per cento rispetto a luglio 2021. Ram ProMaster Rapid ha registrato una crescita del 7 per cento rispetto a luglio 2021. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno collocato rispettivamente 634 e 70 unità nel mercato messicano.

Per quanto riguarda gli altri brand di Stellantis, Jeep ha venduto 1.042 unità, con una crescita del 26 per cento rispetto a luglio 2021. Si tratta del miglior luglio dal 2015. Jeep Renegade ha registrato una crescita delle vendite di luglio del 37 per cento rispetto a luglio 2021. Jeep Wrangler ha venduto 250 unità, una crescita del 2 per cento rispetto al 2021. Jeep Compass e Jeep Grand Cherokee hanno venduto rispettivamente 197 e 186 unità. Jeep JT ha venduto 61 unità. Wagoneer ha venduto 16 unità.

Fiat ha venduto 890 unità. Fiat Ducato ottiene il miglior mese di vendite della sua storia. Fiat Pulse ha immesso 320 unità nel mercato messicano. Fiat Argo ha venduto 165 unità, mentre Fiat Mobi ha venduto 101 unità. Alfa Romeo ha venduto 9 unità. Dodge ha registrato vendite di 1.158 unità. Dodge Journey e Dodge Durango hanno registrato le migliori vendite di luglio dal 2015. Dodge Challenger ha aumentato le vendite del 9 per cento rispetto a luglio 2021.

Peugeot ha registrato vendite di 268 unità. La Peugeot 5008 ha registrato le migliori vendite di luglio della sua storia. Peugeot 3008 ha venduto 119 unità. Chrysler ha venduto 11 unità a luglio. Chrysler Pacifica ha aumentato le sue vendite del 38 per cento rispetto a luglio 2021. Dunque per il gruppo Stellantis si è trattato sicuramente di un buon mese.

