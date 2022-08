Stellantis: grosso investimento a Saragozza per le auto elettriche

La forza di Stellantis le ha consentito di essere tra i dieci vincitori del 23,6% del budget – 702,6 milioni su un totale di 2.975 fondi europei – recentemente approvati dal Ministero dell’Industria per la mobilità elettrica e connessa. Pertanto, il progetto Thesis, aggiunto a un investimento complessivo di 223 milioni – da parte del produttore e di 23 partner -, riceverà 42,47 milioni (oltre 32 milioni in aiuti e circa 10 milioni in prestiti) in virtù della delibera provvisoria pubblicata a fine luglio.

Stellantis ha affermato di stare valutando le proposte da illustrare al Ministero dell’Industria, poiché ha un periodo di dieci giorni lavorativi per provvedervi. Addetti ai lavori – si legge su Heraldo – sostengono, però, che abbia accolto con gran favore il contributo. Una misura potenzialmente fondamentale per la realizzazione di nuovi modelli nello stabilimento di Saragozza.

Stellantis: 42,76 milioni diretti alla fabbricazione delle auto elettriche saranno stanziati per lo stabilimento di Saragozza

Da UGT hanno ricordato che nel 2024 termina il ciclo di vita dei due modelli Citröen C3 Aircross e Opel Crossland. L’assemblaggio delle auto avviene presso la linea 1 della fabbrica di Saragozza. E ormai dovrebbe essere elettrificata per poter fabbricare i loro prodotti (la linea 2 della Corsa dovrebbe essere già predisposta). Si fa riferimento alla Peugeot 208 e alla Lancia Ypsilon, ambedue nella tipologia full electric, che Stellantis deve ancora ufficialmente assegnare a Figueruelas.

Itainnova, Asai, Converzar, Enganches Aragón, Imdeam, J3D Vision, PredictLand, Thermolympic e Umec sono alcuni dei partner di Stellantis. Il piano vagliato persegue l’elettrificazione del complesso di Saragozza. Il direttore generale di Umec, Diego Alierta, ha sottolineato come il progetto aragonese sia uno dei più apprezzati dal Ministero dell’Industria. Ciò consentirà al comparto delle quattro ruote locali di essere in prima linea nella mobilità del domani.

In relazione alla quinta posizione occupata da Stellantis nell’allocazione provvisoria dei fondi nella regione, Alierta ha espresso soddisfazione ed entusiasmo. Aragona gode ancora di un forte supporto da parte di Stellantis, ha spiegato. Sulla scena locale Seat occupa il primo posto, seguita da Mercedes, Ford e l’hub Tech Factory, impegnata a reindustrializzare il terreno.

Dall’Aragon Automotive Cluster (CAAR) definiscono positiva la notizia, ma chiedono al Ministero di sfruttare a pieno i fondi comunitari.