Bottas spera che la Francia sia stata un caso unico per Alfa Romeo

Valtteri Bottas spera che il deludente run-out dell’Alfa Romeo al Paul Ricard sia stato un caso unico poiché il team apporterà aggiornamenti per il Gran Premio d’Ungheria. L’ Alfa Romeo ha concluso senza punti per la terza gara consecutiva in Francia con il pilota finlandese che ha concluso P14 mentre il suo compagno di squadra Zhou Guanyu è stato costretto al ritiro per un problema tecnico.

Bottas si augura che quanto accaduto in Francia sia stato solo un caso per Alfa Romeo

Dopo aver mostrato un buon passo all’inizio della stagione, il team si è ritrovato sempre più in basso nella griglia di partenza poiché quelli intorno a loro hanno apportato miglioramenti alla vettura, cosa che Alfa Romeo non ha fatto. Tuttavia Bottas ha rivelato che alcuni aggiorjamenti stanno arrivando per questo fine settimana dopo aver individuato la mancanza di aggiornamenti come la causa del loro recente calo di forma.

Ha detto che spera che la performance dello scorso fine settimana sia stato solo un caso. “Spero davvero che il Gran Premio di Francia sia stato solo un calo unico nelle prestazioni”, ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa prima del Gran Premio d’Ungheria. “In qualifica e in gara, noi non avevamo il ritmo che speravamo e ci aspettavamo.”

“Penso che il motivo principale sia in realtà non avere molti aggiornamenti. Niente dai tempi di Barcellona. “Le squadre intorno a noi sono state in grado di sviluppare le proprie monoposto un po’ di più, finalmente abbiamo qualcosa qui in Ungheria quindi spero davvero che questo ci dia un po’ di spinta”.

Dopo aver ottenuto punti in tutte le prime sette gare tranne una, Bottas ha ora ottenuto punti in una sola gara negli ultimi cinque Gran Premi. Il finlandese è stato uno dei tanti piloti a lodare Sebastian Vettel che ha annunciato il suo ritiro nelle scorse ore e ha detto che poteva sempre fare affidamento sul tedesco per una battaglia dura ma leale sulla griglia di partenza. “E’ sempre stato un ottimo pilota con cui correre”, ha detto Bottas. “Con lui c’è sempre un certo rispetto e puoi contare su di lui che correrà duro ma in maniera leale.”

Ti potrebbe interessare: Nuova power unit per Valtteri Bottas: partirà dal fondo della griglia in Austria