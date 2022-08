Peugeot fornirà a Royal Mail altri 2.000 nuovi furgoni elettrici per espandere la sua crescente flotta di veicoli elettrici. L’ordine dei nuovi furgoni e-Expert ed e-Partner si aggiungerà a circa 28.000 veicoli della casa del leone già utilizzati dal servizio di consegna postale inglese. Il marchio di Stellantis fornisce veicoli a Royal Mail dal 2009. Con l’aggiunta di 1.000 nuovi e-Partner e 1.000 furgoni e-Expert, Royal Mail continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo di avere 5.500 veicoli elettrici nella sua flotta entro la primavera del 2023.

Finora 70 degli uffici di consegna di Royal Mail sono passati all’elettrificazione, con molti dei veicoli utilizzati per consegnare pacchi e pacchi ai clienti in città che operano con zone a basse emissioni, come Londra, Bristol, Glasgow, Cambridge e Oxford. L’impegno di Royal Mail per ridurre le emissioni durante le sue operazioni va di pari passo con la strategia di elettrificazione di Peugeot che mira a fornire ai clienti una variante elettrificata di ciascun modello della sua gamma entro il 2024.

Julie David, Managing Director di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono incredibilmente lieta di poter continuare a supportare Royal Mail con i modelli della nostra pluripremiata gamma di furgoni elettrici, tra cui il e-Partner, che sarà prodotto proprio qui nel Regno Unito presso il nostro stabilimento di Ellesmere Port dall’inizio del prossimo anno. e-Partner ed e-Expert non scendono a compromessi in termini di volume utile o praticità rispetto alle versioni diesel. Con ogni furgone della nostra gamma che già beneficia di una versione elettrica e ogni auto offre una variante elettrificata entro il 2024, non vediamo l’ora di continuare il nostro sostegno alla Royal Mail e la sua ambizione per un futuro più verde”.

Sia l’e-Partner PEUGEOT che l’e-Expert hanno ricevuto numerosi elogi da conducenti ed esperti del settore. L’e-Partner PEUGEOT è alimentato da una batteria da 50 kWh che fornisce un’autonomia fino a 171 miglia (WLTP). Il furgone offre un volume di carico di 4,4 m3 (corrispondente al suo equivalente diesel) e un carico utile fino a 800 kg. I clienti possono scegliere tra due stili di carrozzeria (Standard e Long) e tra le configurazioni Panel Van (fino a 3 posti) e Crew Van (fino a 5 posti).

