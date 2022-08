Nuova Dodge Charger: ancora berlina, con stilemi Alfa [RENDER]

Dodge ha recentemente confermato che la prossima generazione di Charger e Challenger prenderà la direzione EV. Ma i modelli manterranno l’aspetto muscolare in grado di renderli tanto apprezzati? Un rendering prova a immaginarlo, con il Charger eMuscle di prossimo generazione aggressivo come la generazione uscente.

Opere del profilo kdesignag di Instagram, tale rappresentazione virtuale della futura Charger EV è un mix di vecchi e nuovi spunti stilistici. Cosa si intende per “vecchio”? Che la CGI eMuscle conserva alcune caratteristiche dell’attuale Charger e le amalgama con la forma complessiva e i dettagli dell’Alfa Romeo Giulia.

Dodge Charger: un’elettrica che richiama l’Alfa Romeo

A questo punto verrebbe da chiedersi quale sia la correlazione tra i due veicoli. Ebbene, negli ultimi tempi hanno tenuto parecchio banco le voci secondo cui le proposte della Dodge avrebbero continuato a utilizzare una versione aggiornata della architettura Giorgio del Biscione, adottata a fondamento della Giulia.

La Dodge Charger del domani non sarà assolutamente una Giulia sotto “falso nome”. D’altro canto, conserverà senza ombra di dubbio la sua carrozzeria da berlina a quattro porte e la riprogettazione forse non sarà poi tanto radicale. Qualche informazione in più la sapremo nel corso di questo mese, quando Dodge introdurrà la concept eMuscle insieme alla Hornet Model Year 2023, un crossover compatto basato sull’Alfa Romeo Tonale.

Certo, il caricabatterie di nuova generazione potrebbe non disporre più del badge “Hellcat”, nello stile del rendering qui presente. Non c’è comunque da preoccuparsi perché in termini di potenza e velocità saprà farsi rispettare. Con la piattaforma STLA Large di Stellantis concepita per accogliere propulsori elettrici capaci di erogare fino a 443 cavalli, la Charger eMuscle probabilità avrà prestazioni superiori dell’attuale Hellcat.

Sì, Dodge offrirà pure una variante entry-level monomotore, ma la muscle car top in autonomia ne combinerà almeno due in un assetto a trazione integrale. In soldoni, assicurerà una potenza complessiva di oltre 800 cavalli e uno scatto da 0 a 60 mph (97 km/h) in appena due secondi.

Presumibilmente gli artisti del CGI di kdesignag hanno puntato un po’ troppo in alto. I rendering servono, però, a solleticare la fantasia, divertendosi magari un po’ a provocare la community del web.