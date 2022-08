Fiat 500X addio nel 2023? Già pronto il sostituto

Alla fine del 2023 arriverà la Fiat 500 Crossover. Un nuovo modello di segmento B, più corto e basso della Fiat 500X di cui ne prenderebbe il posto. Le ultime voci parlando di grande novità da parte del Lingotto, autorizzate, ovviamente, dalla casa madre Stellantis.

Le ultime indiscrezioni sono state condivise da Passione Auto Italiane e vanno, naturalmente, confermate dalle parti interessati. Fino a quel momento sarà impossibile stabilire con assoluta certezza se lo storico marchio torinese abbia davvero intenzione di muoversi in tale direzione. Di certo, la 500 si sta confermando nel mercato italiano e in quello europeo una vera forza della natura. Per quanto concerne il Belpaese ha chiuso il mese di luglio al primo posto in ben due categorie: le elettriche e le diesel, rispettivamente con la 500e e la 500X.

Fiat 500X ai titoli di coda?

Ora l’attenzione dei piani alti sarebbe incentrata sulle new entry del prossimo anno. Una fonte vicina alla compagnia avrebbe spifferato che è previsto un B-SUV, il cui nome non sarebbe ancora stato deciso. Le opzioni sarebbero state messe sul tavolo e allo stato attuale terrebbero banco le discussione su quale preferire. Le ipotesi più accreditate sono quelle di 500 5 porte, 500 Crossover e 600.

Diverse fonti attendibili sosterebbe quest’ultima idea. E ciò avrebbe una sua logica di fondo, sicché la 500 era una proposta di segmento A e la 600 una di segmento B. Di conseguenza, sarebbe plausibile vedere la nuova 500 nel segmento A e la nuova 600 nel segmento B. Se lo scenario paventato fosse corretto la 600 andrebbe a sostituire la 500X e il suv Panda a raccogliere il testimone della 500L.

In tal modo la 500 “canonica” rimarrebbe l’unica della famiglia a figurare in listino, declinata nelle versioni 3 porte, 3+1, Cabrio e Abarth (prevista nei prossimi mesi). Stop alle derivazione, largo solo alla piccola 500 con la sua gamma. Comunque, lo ribadiamo a scanso di equivoci, ci aggiriamo nel campo delle speculazioni, le quali, per quanto siano suggestive, vanno sicuramente prese con le dovute precauzioni.

Qualcosa, intanto, dovrebbe vedersi tra non molto. I primi muletti sembrerebbero ormai in procinto di affrontare gli immancabili test su strada e forse, nel frattempo, giungeranno delle informazioni ufficiali.