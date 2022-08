Nuova Fiat Panda: emerge un nuovo dettaglio

Nuova Fiat Panda è una delle auto più attese per quanto riguarda i nuovi modelli che i marchi del gruppo Stellantis lanceranno nel corso dei prossimi anni. Del resto parliamo di una vettura che nella sua versione attuale, pur essendo sul mercato da molti anni, continua a regalare enormi soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana in termini di immatricolazioni.

Emergono nuovi dettagli a proposito della nuova Fiat Panda che debutterà nel 2024

Inoltre se a ciò aggiungiamo che con la nuova Fiat Panda la casa italiana ha promesso una vera e propria rivoluzione, oltre che l’inizio di una nuova era in cui Fiat diventerà una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche low cost, ciò fa capire come mai l’attesa di conoscere come sarà questa auto è così alta non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa.

A proposito della nuova Fiat Panda di recente abbiamo saputo che la vettura non solo rappresenterà una vera novità rispetto a quella che è la gamma attuale della principale casa italiana ma sarà un modello che porterà un vero e proprio cambiamento anche all’interno del segmento di mercato in cui si andrà a collocare.

Ricordiamo che questa auto crescerà di dimensioni fino ad arrivare ai 4 metri. La vettura arriverà sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento e userà la nuova piattaforma STLA Small. Il design sarà ispirato a quello della concept car Centoventi. I prezzi saranno molto competitivi e permetteranno a molti di poter acquistare una vettura elettrica.

Un nuovo dettaglio emerso a proposito della nuova Fiat Panda riguarda i tempi di arrivo di questo modello sul mercato. Nei giorni scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva confermato l’arrivo di due nuovi modelli nella gamma di Fiat nel 2023. Qualcuno aveva ipotizzato che si potesse trattare della nuova Panda ma in realtà i due modelli sarebbero altri. Infatti la nuova Fiat Panda sarà svelata entro la prima metà del 2024 e l’avvio della sua produzione presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia dovrebbe partire a metà di quell’anno. Vedremo dunque cos’altro emergerà.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: per la prima volta nel 2022 non è leader delle vendite in Brasile