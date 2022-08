Nuova Dodge Challenger elettrica: c’è chi la immagina così

Con la muscle car elettrica di Dodge che è sulla bocca di tutti in questi giorni, kdesign su Instagram ha deciso di immaginare come potrebbe essere una nuova Dodge Challenger elettrica. Ricordiamo che l’attuale versione ha di recente spento 14 candeline dalla sua torta di compleanno.

Ecco come viene immaginata la nuova Dodge Challenger elettrica che arriverà nei prossimi anni

È chiaro che la sua forma complessiva è identica a quella della terza generazione, a parte alcune modifiche qua e là. Il cambiamento più grande ruota intorno alla zona anteriore dove sfoggia una barra luminosa a tutta larghezza, una grata chiusa dato che non c’è più nulla da raffreddare, un cofano piatto e un grembiule. La configurazione Widebody dell’ipotetico veicolo è definita dai bagliori del parafango.

Sul retro, la nuova Dodge Challenger Elettrica di questo render sembra più o meno lo stesso dell’attuale Challenger, a parte il fatto che non ha tubi di scarico. Il diffusore è diverso e c’è anche uno spoiler sul cofano del bagagliaio. Vari emblemi adornano la carrozzeria rossa della muscle car, che sfoggia anche alcune decalcomanie nere sui lati, che si estendono dalla parte anteriore ai pannelli laterali posteriori. Le ruote hanno una finitura argento e girano attorno alle pinze dei freni gialle.

Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi ed è abbastanza probabile che la nuova Dodge Challenger elettrica possa avere un aspetto diverso. Molto probabilmente tra pochi giorni l’auto sarà svelata in versione concept car e capiremo come sarà realmente. Quello che è sicuro è che con la futura generazione questa vettura di Dodge al pari della futura Charger non avranno più versioni con motore termico nella gamma.

Ti potrebbe interessare: Dodge eMuscle Car: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto