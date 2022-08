Alfa Romeo presenterà la nuova vettura sportiva all’inizio del 2023

Alfa Romeo svelerà una nuova vettura sportiva all’inizio del prossimo anno e ricorderà la T33 Stradale. Lo ha confermato il suo capo globale Jean-Philippe Imparato. Anche se la presentazione non dovrebbe riguardare un modello di serie, ma più probabilmente ho un teaser avanzato o una concept car, dimostra che l’ Alfa Romeo si è già catapultata in avanti agli occhi del proprietario Stellantis nel dimostrare che può avere successo dopo alcuni anni difficili.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: potrebbe essere lei l’auto sportiva che il CEO Imparato ha confermato per l’inizio del 2023

In origine, qualsiasi nuova vettura sportiva dell’Alfa Romeo sarebbe dovuta arrivare alla fine di questo decennio nel caso in cui il marchio avesse dimostrato una crescita notevole con modelli nei segmenti più venduti, come il SUV Alfa Romeo Tonale.

L’auto sportiva dovrebbe anche essere elettrica, in linea con i suoi piani per avere una gamma completamente elettrica a partire dal 2025, ma Imparato ha lasciato intendere che un’auto sportiva potrebbe arrivare molto prima e potrebbe anche essere con motore a combustione.

“Per il momento, ho due scenari: full ICE o full EV”, ha detto Imparato. “Posso dirti che sarà molto eccitante, molto selettivo e molto costoso”. Ha aggiunto: “Vedrai qualcosa in quel campo in termini di sportività nella prima metà del 2023. Usiamo una parola per definire il marchio ed è sportività”.

Alla domanda se potrebbe ricordare il T33 Stradale, ha detto: “Posso dire di sì, ma non posso dire altro. Abbiamo così tante idee fantastiche basate sulla nostra storia iconica”. Imparato ha precedentemente nominato l’Alfa Romeo Spider ‘Duetto’ come un altro modello che vorrebbe vedere riflesso in qualsiasi auto sportiva in arrivo. Dunque anche la famosa Spider potrebbe fare ritorno ma solo fra qualche anno.

Imparato infine ha anche confermato che nel 2027 arriverà una grande berlina elettrica, focalizzata su Stati Uniti e Cina, ma venduta anche in Europa continentale e Regno Unito.

