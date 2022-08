Fiat Fastback: il SUV Coupé sarà svelato il 3 agosto

Non dovremo aspettare ancora a lungo per conoscere finalmente la nuova Fiat Fastback. La principale casa automobilistica italiana ha confermato nelle scorse ore che la presentazione ufficiale del SUV coupé avverrà il prossimo 3 agosto, con un conto alla rovescia pubblicato su Instagram. Sarà il secondo SUV made in Brazil, posizionato sopra il Pulse e che avrà solo motori turbo, con il 1.0 nelle versioni più economiche e il 1.3 in quella più costosa.

Domani sarà svelato il nuovo Fiat Fastback

Il post su Instagram del produttore non dice molto. Ha un conto alla rovescia, che termina alle 12:00 del 3 agosto e con la frase: “Riesci a immaginare il nuovo SUV Coupé nel tuo feed?”. L’immagine ha ancora il teaser rilasciato in precedenza, che mostra la fiancata dell’auto. Il marchio stesso aveva già promesso che avrebbe presto rivelato maggiori dettagli su Fiat Fastback, man mano che ci si saremmo avvicinati al lancio del SUV.

L’ufficio stampa della Fiat afferma che si tratterà di un altro teaser e che non sarà la presentazione vera e propria dell’auto. Tuttavia, ricordando che il Pulse è apparso per la prima volta in un’immagine prima del lancio ufficiale, non vediamo l’ora di vedere le foto che mostrano l’intero design del Fiat Fastback.

Fiat Fastback sarà un SUV con una silhouette da coupé. Fiat afferma che avrà “dimensioni equilibrate che rivelano un modello pieno di maturità” e che avrà “una silhouette allungata, capote più grande e parte posteriore leggermente rialzata vicino al bagagliaio, oltre a fanali che invaderanno le fiancate con un sorprendente disegno.”

Sarà costruito sulla piattaforma MLA, un’evoluzione dell’architettura MP1 di Argo e Cronos rilasciata con Pulse. Dovrebbe mantenere il passo di 2,53 metri, ma con sbalzi maggiori, soprattutto al posteriore, che le offriranno un bagagliaio molto più generoso. Dovrebbe avere misure vicine a Cronos, che misura 4,36 m di lunghezza e ha una capacità di 525 litri. Sarà già un buon guadagno rispetto al Pulse, che è lungo 4,09 m e ha 370 litri di bagagliaio.

Sarà posizionata come una delle auto Fiat più costose del Brasile, seconda solo alla 500e e ai veicoli commerciali leggeri. Avrà delle dotazioni esclusive, come abbiamo visto in una delle foto, aggiungendo che avrà un freno di stazionamento elettronico, ma potrete anche aspettare tutto quello che c’è nella Pulse, come un cruscotto digitale da 7″, un centro multimediale con uno schermo da 10,1”. , Avviso di deviazione dalla corsia, Frenata autonoma di emergenza e altri.

Un’altra differenza è il motore, poiché Fiat Fastback dovrebbe avere solo motori turbo. Utilizzerà il 1.0 tre cilindri, con 130 CV e 20.4 kgfm, per le versioni entry, abbinato al cambio CVT che simula 7 marce. Le configurazioni top di gamma cambieranno il motore con il 1.3 turbo quattro cilindri, da 185 CV e 27,5 kgfm, ma con cambio automatico a 6 posizioni.

